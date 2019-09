Wenn sich ein Notfall am Badesee ereignet, ist schnelle Hilfe gefragt. Doch was tun, wenn zum Absetzen eines Notrufs kein Handy in der Nähe oder der Akku leer ist? Abhilfe schaffen sollen neuartige Notrufsäulen mit moderner Technik, die die Björn Steiger Stiftung und der Landesverband Württemberg der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) derzeit im Rahmen eines Pilotprojektes am Bodensee installieren. Die ersten beiden von 15 geplanten Notrufsäulen wurden bei der DLRG-Ortsgruppe Sipplingen montiert und in Betrieb genommen: Sie befinden sich am Naturbadestrand und am Badestrand an der Süßenmühle auf Höhe der Einfahrt zur Wasserversorgung.

100 Säulen für Badeseen im Land

Wie DLRG-Ortsgruppenvorsitzender Karl-Heinz Rimmele erklärt, sollen die Säulen an Stellen des Seeufers installiert werden, an denen viele Menschen zusammenkommen und wo die DLRG-Sicherheitswachen kaum oder gar nicht möglich sind. In Württemberg plane man, rund 100 dieser wartungsfreien Notrufsäulen an Stränden und Badeseen aufzustellen. „Egal, ob im Sommer beim Badebetrieb oder im Winter beim Schlittschuhlaufen, dieses moderne Notrufsystem garantiert eine deutliche Verkürzung der Alarmierungszeit“, heißt es in einem Faltblatt der Stiftung.

Direkte Verbindung zur Leitstelle in Friedrichshafen

Die Säulen sind rot-weiß gestaltet und sollen so farblich aus der Umgebung hervorstechen. Beim Absetzen eines Notrufs sendet die Säule ein Leuchtsignal aus und übermittelt per GPS die genaue Position. Dies hilft alarmierten Rettungskräften, schnell zum Notfallort zu finden, wie Karl-Heinz Rimmele aus Erfahrung weiß: „Oft wissen die Leute nicht genau, wo sie sich befinden.“ Weiterer Vorteil der neuen Säulen sei, dass sie direkt mit der Leitstelle in Friedrichshafen verbunden seien.

Die Bedienung der Säule erfolgt laut dem Infoblatt per Knopfdruck und ist einfach gehalten. „Die Sprachqualität ist sehr gut, Funkanbindung ist über das LTE-Netz garantiert. Betrieben werden die Säulen über Solarenergie, auf Erdkabel kann verzichtet werden“, heißt es darin.