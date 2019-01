Klangerlebnisse der Spitzenklasse, das bietet die klassische Konzertreihe „Sipplinger Rathauskonzerte“ seit 13 Jahren. Längst eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Gemeinde, starten sie am Sonntag, 20. Januar, 20 Uhr, mit einem Klavierabend in ihre 14. Saison. Wie schon im Vorjahr finden die Konzerte aufgrund der bis Frühjahr 2020 dauernden Renovierung des Rathauses in der evangelischen Kirche, In der Breite 11, statt.

Klassische Musik steht hoch im Kurs

Aber nicht nur in Sipplingen, sondern auch in anderen Orten des Bodenseekreises steht klassische Musik hoch im Kurs. So etwa in Überlingen, wo die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft namhafte Künstler aus ganz Deutschland in den Kursaal bringt oder beim Überlinger Orgelsommer im Münster St. Nikolaus, in dem internationale Künstler auftreten. Das Klavier steht im Mittelpunkt des Internationalen Bodensee-Musikwettbewerbs, das die Stadt Überlingen in Zusammenarbeit mit dem Rotary-Club Überlingen vom 19. bis 23. Juni im Museumssaal ausrichtet.

Wunderschöner Kammermusiksaal: der Spiegelsaal des Neuen Schlosses Meersburg

Ein kleines, aber feines Kammermusikfestival der Südwestdeutschen Mozart Gesellschaft wiederum gibt es in den stimmungsvollen historischen Räumen des Schlosses Salem, wo renommierte Orchester und Solisten Musik der Mozart-Zeit spielen. In Hagnau wiederum treten junge Musiker aus europäischen Spitzenorchestern wie den Berliner Philharmonikern oder dem Gewandhaus-Orchester Leipzig auf. In einem der schönsten Kammermusiksäle am See – dem Spiegelsaal des Neuen Schlosses Meersburg – treffen Nachwuchskünstler ebenso wie renommierte Ensembles auf ein musikinteressiertes Publikum. Während im Salemer Münster internationale Künstler Werke der Orgelliteratur präsentieren, finden in der Basilika Birnau Konzerte geistlicher Musik mit Solisten, Chor und Orchester der Birnauer Kantorei statt.

Auch viele Touristen schätzen das Angebot an klassischer Musik

„Wie haben ein tolles Angebot in unserer Region, weil wir ja auch viele kunstinteressierte Leute in unserer Gegend haben“, sagt der Dirigent Georg Mais, Vorsitzender der Südwestdeutschen Mozartgesellschaft. Nicht nur Einheimische, sondern auch viele Touristen wüssten die Konzerte zu schätzen. „Wir haben eine gute Zielgruppe“, so Mais, wobei er in erster Linie den Internationalen Konzertring in Überlingen und den Mozart-Sommer Schloss Salem anspricht. „Die Leute schätzen das und kommen gerne zu uns.“ Im Rahmen der Möglichkeiten, die wirtschaftlich machbar seien, biete man das Bestmögliche an. „Je berühmter die Künstler, desto teurer sind sie. Natürlich sind uns da Grenzen gesetzt“, erklärt Mais. Am gefragtesten seien Orchesterkonzerte, die jedoch mit den höchsten Kosten verbunden seien.

Alois Benz übernimmt die Rathauskonzerte

Große Orchesterkonzerte sind in Sipplingen zwar nicht möglich, aber Klavierabende, Vorspiele von Jugend musiziert oder Gitarren-, Harfen- und Flötenkonzerte haben die Konzertgäste hier in den zurückliegenden 13 Jahren immer wieder überzeugt. 2006 waren die Rathauskonzerte von der engagierten ehemaligen Musiklehrerin Sigrid Miller ins Leben gerufen worden. In diesem Jahr wird sie die Organisation der Konzerte abgeben. „Es findet ein gleitender Übergang statt“, sagt Alois Benz, früherer Physik- und Mathematiklehrer in Überlingen, der Sigrid Miller seit seiner Pensionierung 2009 bei den Computerarbeiten zur Seite steht. Die Rathauskonzerte wurden von Anfang an von der Gemeinde Sipplingen unterstützt. Der Zuschuss geht komplett als Honorar an die Künstler, die Nutzung des Veranstaltungsraums ist kostenfrei.