„Es ist vollbracht. Heute ist ein historisches Datum für die Gemeinde Sipplingen„, sagte Bürgermeister Oliver Gortat anlässlich der offiziellen Inbetriebnahme des Hafenmeistergebäudes, das laut dem Rathauschef ein „unübersehbares Zeichen für die große Bedeutung des Hafens für die Gemeinde Sipplingen ist“. Gleichzeitig wurde das neue Ausbildungsboot an die Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) übergeben. Um beides zu feiern, hatte die Gemeinde im Hafen West einen Frühschoppen ausgerichtet.

Neben Oliver Gortat war auch dessen Amtsvorgänger Anselm Neher bei der Feier. Unter dessen Regie war der Bau des Hauses vor fünf Jahren in Auftrag gegeben worden. Zur finanziellen Entwicklung des Projekts sagte Gortat, die „tatsächlichen Kosten“ von 950 000 Euro seien keine drastische Seigerung gegenüber der ursprünglichen Schätzung von 750 000 Euro. Zuzüglich der 90 000 Euro für den Carport und der 238 000 Euro für die Außenanlagen inklusive Baunebenkosten komme man auf rund 1,3 Millionen Euro.

Gortat betonte, mit dem Gebäude habe man eine Einrichtung geschaffen, die für viele Jahre ihren Zweck erfüllen werde. Es handele sich um eine langfristige Investition, die weit in die Zukunft reichen werde, „sodass sie auch zukünftigen Generationen gute Dienste leisten wird“. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass die Vorgeschichte des Gebäudes lang und emotional gewesen sei. Bereits vor einem Jahr habe man es in Betrieb nehmen wollen, dies sei aber durch eingetretenes Wasser auf dem Boden im südlichen Gebäudeteil verhindert worden.

Anselm Neher gab zu bedenken, dass es seinerzeit sehr viel Mut und Motivation bedurft habe, das „sehr anspruchsvolle Ziel“ zu erreichen. „Es ist eine Freude, heute hier zu stehen“, unterstrich er und bezeichnete das Gebäude als „Highlight“. Der Hafen habe eine sehr zentrale Funktion für die Gemeinde, die von vielen anderen Kommunen um ihren Uferbereich beneidet werde.

Architektin Christina Jeschke von der „Jeschke Architektur und Planung GmbH“ sagte, man hätte das Gebäude durchaus größer bauen können, habe die Ausmaße aber auf ein vernünftiges Maß reduziert. Einerseits sollte man nicht zu bescheiden sein, andererseits müsse solch ein Gebäude „stark genug aussehen, sodass es zu einem Ort wie Sipplingen passt“, sagte sie und fügte hinzu: „Von der Gestaltung her haben wir große Freude daran.“ Dieser Meinung schloss sich auch Bernd Heinle, Vorsitzender des Yachtclubs Sipplingen, an: „Es ist ein schönes Gebäude, das den Eingang von Sipplingen ziert.“

Diakon Roland Kuhn weihte das Gebäude ebenso wie das neue Ausbildungsboot „Sealife“ der Ortsgruppe der DLRG. Dabei handelt es sich um ein „Top Line 600“-Modell, das sechs Meter lang und 2,40 Meter breit ist, 150 PS hat und für zwölf Personen zugelassen ist. Es soll nicht nur für die Ausbildung der Jugend, sondern auch für den Erwerb des Bodensee-Schifferpatents verwendet werden, erklärte der Vorsitzende Karl-Heinz Rimmele: „Außerdem soll es zur Unterstützung für Aktivitäten, zum Beispiel zur Absicherung von Veranstaltungen eingesetzt werden.“

Er freue sich insbesondere über den Eingang der vielen Spenden, sagte Rimmele an Judith Kammerer gewandt, deren Familie für das Boot einen großen finanziellen Beitrag geleistet hat. Kammerer übernahm auch die Taufe des Boots.

Zur Geschichte

Das ehemalige, über 40 Jahre alte Hafenmeistergebäude im Westhafen war technisch, funktional und optisch nicht mehr zeitgemäß. Bei Untersuchungen war festgestellt worden, dass die Abwasserableitung und die Wasserrohre marode waren und nicht mehr funktionierten. Das Wasser versickerte teilweise sogar ins Erdreich. 2014 beschloss der Gemeinderat einen Neubau, anfangs für rund 600 000 Euro. Zunächst war auch von einem Umbau die Rede, doch wäre dieser genauso teuer gekommen wie ein Neubau. Im Oktober 2015 entschieden die Ratsmitglieder, den Neubau nicht an einen Generalunternehmer, sondern an mehrere Firmen zu vergeben, womit ein Gemeinderatsbeschluss vom Juli 2015 revidiert wurde. Die Bauarbeiten gingen dann aber nicht so schnell wie gewünscht voran. Als das Gebäude im April 2018 offiziell eröffnet werden sollte, stand wenige Tage zuvor der südliche Gebäudeteil unter Wasser. Am 11. Mai 2019 wurde das neue Gebäude seiner Bestimmung übergeben. (hk)