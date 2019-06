Sipplingen – Zum 21. Mal ruft das Unternehmen „Widenhorn – Gärten am See“, Längerach 25 im Gewerbegebiet, am Wochenende zu seinen Gartentagen. Dieses Mal finden sie am heutigen Samstag und morgigen Sonntag, 1. und 2. Juni, jeweils ab 10 Uhr, statt. Beste Voraussetzungen sind wieder gegeben, denn die Meterologen sagen hochsommerliche Temperaturen insbesondere für Sonntag voraus. Längst sind die beiden Tage eine feste Institution im Sipplinger Veranstaltungskalender, und das wissen nicht nur die Einwohner der „Perle am See“, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger umliegender Ortschaften.

Wie schon in den Vorjahren präsentiert das Unternehmen ein breites Spektrum rund um die Themen Garten, Kunst und Wohnen. Auf dem mittlerweile auf fast 10 000 Quadratmeter gewachsenen gärtnerisch schön gestalteten Betriebsgelände zeigt Inhaber Matthias Widenhorn mit seinem Team, wie Gartenkultur aktiv gelebt und umgesetzt werden kann. „Wir leben im und mit dem Garten und wollen zeigen, was wir unter Gartengestaltung verstehen. Unsere Mitarbeiter stellen alle Bereiche vor“, sagt der Betriebsinhaber. Mit dabei werden auch die Auszubildenden des Betriebs sein, die vor Kurzem bei der baden-württembergischen Meisterschaft in Heilbronn anlässlich der Bundesgartenschau einen guten vierten Platz belegten.

Das Gelände wird zur Plattform für Wissen und Erlebnis. Während Rundgängen und Führungen, die Carola Krämer vornimmt, können die Gäste Praktisches und Nützliches wie die richtige Bodenpflege für den eigenen Garten erfahren. Zahlreiche Pflanzen, Gemüse im Hochbeet, Staudenflächen mit vielen ausgesuchten Arten, duftende Rosen, oder Natursteinmauern und -säulen können bestaunt werden. „Außerdem gibt es noch mehr sonnige und schattige Plätze zum Verweilen, hier und da mit einem originalem Strohmaxx der Raumaustattung Kronenwett“, heißt es in der Programmankündigung. Da ein Garten viel Achtsamkeit und Konzentration erfordert, besteht erstmals die Möglichkeit zum Bogenschießen mit Profis, „wobei ja auch viel Konzentration erforderlich ist“, wie Widenhorn unterstreicht. Im Angebot finden sich ferner Reiten für Kinder und eine Reitshow, die bereits im Vorjahr auf große Zustimmung stieß.

Abgerundet wird das Garten-Wochenende mit einem abwechslungsreichen kulinarischen Programm. Oma Waltrauds Erdbeerkuchen und Eis gibt es im Gartencafé, das während der zurückliegenden Veranstaltungen immer äußerst gut besucht war und in dessen Nähe neue Natursteinmauern, von den Auszubildenden des Betriebs errichtet, auffallen. Hier sind auch das Team um Peter Vögele vom „Adler“ in Überlingen-Lippertsreute, der badische Spezialitäten zubereiten wird, und „Schindler‘s Feines“ aus Owingen mit süßen Leckereien anzutreffen. Erfrischende Getränke und Erdbeerbowle hält das Team von Reinhard A. Weigelt aus Überlingen bereit. Stimmungsvoll wird es am Samstagabend, denn dann ist Live-Musik mit der neuformierten Gruppe „Nix is fix“ aus Überlingen, sind Lagerfeuer und romantische Beleuchtung angesagt.

Übrigens: Erstmals gibt es eine Kinderbetreuung. Die Kleinen können unter anderem aus getrockneten Blättern ein Bild gestalten.