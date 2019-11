Gäste der „Perle am See“ dürfen sich freuen: Ab April kommenden Jahres können sie öffentliche Verkehrsmittel von Lindau bis Konstanz gratis benutzen. Grund: Der Gemeinderat hat dem Beitritt zur Bodenseecard West (BCW) zugestimmt. „Der Beitritt zur BCW ist ein absolutes Bonbon obendrauf“, freute sich Bürgermeister Oliver Gortat. Im gleichen Atemzug beschloss das Gremium eine geringfügige Erhöhung der Kurtaxe und befürwortete die entsprechende Kalkulation. Nicht einigen jedoch konnten sich die Bürgervertreter über eine Neufassung der Kurtaxesatzung. Das soll in der Zusammenkunft im Dezember oder im Januar nachgeholt werden.

Clemens Beirer, CDU: „Das ist ein genereller Mehrwert und ein Alleinstellungsmerkmal im Bodenseekreis.“ | Bild: SK

Im März dieses Jahres hatte sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, sich mindestens bis Ende Dezember 2021 weiterhin an der Echt-Bodensee-Card (EBC) zu beteiligen. Jetzt hatte der Touristik-Ausschuss dem Gemeinderat empfohlen, der BCW beizutreten. Bürgermeister Oliver Gortat sagte, die Grenzlage von Sipplingen am Landkreis Konstanz und dem Gebiet des Verkehrsverbundes Hegau-Bodensee (HGB) lege einen Beitritt nahe. Tourismuschefin Silvia Fritz erläuterte, dass sich die EBC gut bewährt habe, die Akzeptanz sei gestiegen, die Gäste fragten „gezielt und verstärkt“ nach der Karte. Fritz: „Das kann ich ruhigen Gewissens sagen.“ Wenn man im kommenden Jahr die BCW einführe, „dann können wir unseren Gästen von Konstanz bis Lindau Freifahrten anbieten“.

Nach Darstellung der Gemeindeverwaltung wird die BCW über einen Solidarbeitrag von 45 Cent pro Gast und Nacht finanziert. Die BCW basiere wie die EBC auf einem digitalen Meldeschein und einer elektronischen Chipkarte, weshalb keine zusätzlichen EDV-Kosten durch ein neues Buchungssystem beziehungsweise eine neue Schnittstelle anfielen. Die Verwaltung schlug daher in der Gemeinderatssitzung vor, die Kurtaxe um 50 Cent von bisher 2,50 Euro auf 3 Euro je Tag in der Hauptsaison und von 1,50 Euro auf 2 Euro in der Nebensaison zu erhöhen. „Dies ist notwendig, da die Kurtaxesatzung der Gemeinde Sipplingen, wie auch die der anderen Gemeinde weiter gefasste Befreiungstagbestände enthält, als von der VHB als Betreiber vorgesehen, beispielsweise für Kinder von sechs bis 14 Jahren“, sagte Bürgermeister Oliver Gortat. Das bedeute, das die Gemeinde Sipplingen den Solidarbeitrag von 25 Cent für solche Fälle an die VHB abführen müsse, ohne diese im Gegenzug von den Gästen einzufordern.

Oliver Gortat, Bürgermeister: „Der Beitritt zur Bodenseecard West ist ein absolutes Bonbon obendrauf.“ | Bild: SK

Der bisherigen Kalkulation wurden die Übernachtungszahlen des Vorjahrs zugrunde gelegt. Die pauschale Jahreskurtaxe ist von der Erhöhung nicht betroffen. Keine BCW erhalten können Liegeplatzinhaber, Zweitwohnungsbesitzer und Personen, die von der Kurtaxe befreit sind, wie beispielsweise Geschäftsreisende. Die Bürgervertreter votierten mehrheitlich für die BCW. „Das ist ein genereller Mehrwert und ein Alleinstellungsmerkmal im Bodenseekreis“, stellt Clemens Beirer (CDU) fest.

Silvia Fritz, Tourismusleiterin: „Die Bodenseecard West hat sich bewährt. Das kann ich ruhigen Gewissens sagen.“ | Bild: Kleinstück, Holger

Aufgrund der Erweiterung um eine weitere Gästekarte wird eine Neufassung der Kurtaxesatzung erforderlich. Das musste allerdings verschoben werden, da die Vorlage der Gemeinde für Verwirrung bei den Bürgervertreten sorgte. Ihnen fehlte insbesondere ein genauer Vergleich mit der bisherigen Satzung; Gemeinderat Günther Völk (CDU) sprach von einer „babylonischen Sprachverwirrung“.