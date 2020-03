Der neue stellvertretende Leiter der zentralen Verwaltung in Sipplingen, Florian Pfitscher, hat am 3. Februar seine Stelle im Rathaus angetreten. Er wurde jetzt von Bürgermeister Gortat dem Gemeinderat vorgestellt. In einer Pressemitteilung der Gemeinde heißt es, Pfitscher werde zunächst den langjährigen Leiter der zentralen Verwaltung, Uli Sulger, unterstützen und verschiedene Aufgaben und Projekte übernehmen.

Ab Herbst 2021 übernimmt er Uli Sulgers Funktion

Spätestens ab Herbst 2021, und nicht schon jetzt, wie berichtet, soll Florian Pfitscher die Aufgaben und die Funktion von Uli Sulger übernehmen, der dann aus dem Dienst ausscheidet. Pfitscher war elf Jahre lang bei der Stadtverwaltung Biberach an der Riss tätig und leitete dort im Ordnungsamt den Bereich „Öffentliche Sicherheit“. Der Diplom Verwaltungswirt (FH) ist seit über 20 Jahren im Bereich der kommunalen Verwaltung aktiv und war er neben dem Landratsamt Biberach außerdem in kleineren und größeren Gemeinden und Städten tätig.