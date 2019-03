Bezahlbarer Wohnraum wird am Bodensee zum Luxusgut und damit zu einer brennenden sozialen Frage. Das wird besonders im Bereich der Altenpflegeheime deutlich. Die Betreiber der Einrichtungen müssen, um ihre Häuser wirtschaftlich führen zu können, pro Heimplatz einen Mindestbetrag erwirtschaften, der mit explodierenden Immobilien- und Grundstückspreisen immer weiter steigt. Was also tun, wenn die Altenpflegeheime selbst in die Jahre kommen, Investitionen aber nicht refinanziert werden können? Da sind Neubauten oft die einzige wirtschaftliche Lösung – zum Nachteil kleiner Gemeinden wie Sipplingen, die nicht über die entsprechenden Grundstücksflächen verfügen. Den Sipplinger Gemeinderat Willi Schirrmeister treibt die Sorge um, dass alte Menschen schon bald nur noch in Altenpflegeheimen leben werden, die weit ab von ihren Heimatgemeinden liegen. Eine wohl berechtigte Sorge.

Die Landesheimbauverordnung mit ihren restriktiven Bestimmungen über Größe, Barrierefreiheit und Einzelzimmer kommt zum falschen Zeitpunkt. Schließlich wird durch sie zum Beispiel in Sipplingen eine ortsnahe Heimunterbringungen mittelfristig unmöglich werden. Doch die Verordnung alleine verantwortlich zu machen, hieße, Ursache und Wirkung zu verwechseln. Unserer reiche Gesellschaft kann und sollte es ihren Menschen ermöglichen, in Würde alt zu werden und zu sterben. Dazu gehört auch die Wahrung einer geschützten Privat- und Intimsphäre, wenn sie gewünscht ist. Das will die Landesheimbauverordnung regeln. Dadurch erzeugt sie allerdings gegenwärtig einen Notstand an adäquaten Pflegeheimplätzen und verursacht das eine oder andere finanzielle Problem. Aber erst durch die wild wuchernde Spekulation mit Grund und Boden am Bodensee wird daraus eine existenzbedrohende Lage.

Gleichwohl tragen die Betreiber des Altenpflegeheimes wie auch die Heimaufsicht Verantwortung an der gegenwärtigen Situation in Sipplingen. Die Korian Gruppe hat die Verhandlungen mit dem neuen Eigentümer offensichtlich nicht entschlossen vorangetrieben und die Heimaufsicht hat zulange beide Augen zugedrückt und gehofft, dass sich eine Regelung findet.

Spätestens mit dem Verkauf des Hauses 2017 hätte beiden Akteuren aber klar sein müssen, dass es Zeit ist zu handeln. Indem sie die Silberdistel in ihrem renovierungsbedürftigen Zustand sich selbst überließ, haben sie Bewohner wie Beschäftigte unnötig belastet.

Für die Beschäftigten mag dies erträglich sein, denn sie finden auf dem leer gefegten Arbeitsmarkt jederzeit eine adäquate Stelle auch in der Nachbarschaft von Sipplingen. Für die Bewohner ist die Ungewissheit, ob sie noch einmal in ihrem Leben umziehen und womöglich weit entfernt von ihren Angehörigen wohnen müssen, eine schwere Hypothek.

