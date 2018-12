Sipplingen/Überlingen – Die Silberdistel in Sipplingen ist – genau wie seine 75 Bewohner – in die Jahre gekommen. Das Alten- und Pflegeheim verfügt über 29 Doppelzimmer und 25 Einzelzimmer. Noch genügt es damit den Anforderungen des Gesetzgebers an die bauliche Beschaffenheit von Alten- und Pflegeheimen. Die Betonung liegt allerdings auf noch. Spätestens im September 2019 müssen Einrichtungen dieser Art modernisiert sein. Dann dürfen Alten- und Pflegeheime nur noch Einzelzimmer anbieten, soweit Heime keine Wohnungen zur individuellen Nutzung bereitstellen. Außerdem müssen die Häuser barrierefrei sein. 2009 räumte der Gesetzgeber den Betreibern von Alten- und Pflegeeinrichtungen eine zehnjährige Frist für die Modernisierungsarbeiten ein. Zum September 2019 läuft die Frist aus. Dann kann die Heimaufsicht – im Bodenseekreis das Landratsamt in Friedrichshafen – einen Belegungsstopp für Doppelzimmer verhängen. Es sei denn, die Silberdistel wurde bis dahin umgebaut und das gesamte Haus barrierefrei gestaltet. Danach sieht es aber gegenwärtig nicht aus. Es gibt laut Betreiber keine fertige Planung. Bauanfragen liegen ebenfals nicht vor. In Zeiten einer brummenden Baukonjunktur und der üblichen Dauer behördlicher Genehmigungsverfahren reicht die Zeit bis September 2019 wohl kaum aus.

Die 29 Doppelzimmer der Silberdistel dürfen laut Verordnung ab September 2019 nicht mehr doppelt belegt werden, wenn ein Bewohner des Zimmers stirb oder aus anderen Gründen ausziehen muss. BIld: Michael Schnurr | Bild: Schnurr, Michael

Vor diesem Hintergrund wächst in Sipplingen die Ungewissheit, wie es mit der Silberdistel weitergehen wird. Als der SÜDKURIER vor mehreren Wochen bei dem Altenheim nachfragte, antwortwete Hausleiter Peter Antonenko: „Wir wissen auch nicht, wie es weitergeht.“ Genauso wie Bürgermeister Oliver Gortat, der hinzusetze: „Wir sind jederzeit für Gespräche offen.“

Betreiber ist ein Pflegemulti

Das Alten- und Pflegeheim wird von der Korian Gruppe in München betrieben, die wiederum zur europaweit tätigen Korian Group gehört. Diese bezeichnet sich auf ihrer Website als „mit 780 Einrichtungen größtes Netzwerk von Alten- und Pflegediensteinrichtungen in Frankreich, Deutschland, Italien und Belgien“ (www.korian.com). In Deutschland verfügt Korian demnach über 226 Einrichtungen mit 28 700 Betten und über 16 000 Beschäftigten. Drei dieser Häuser liegen am Überlinger See: in Nussdorf, in Bodman-Ludwigshafen und in Sipplingen. In Stockach baut Korian derzeit ein neues Alten- und Pflegeheim. Das Gebäude in Sipplingen, in dem die Silberdistel untergebracht ist, wurde von Korian langfristig angemietet. Es gehört einem Privatmann, der nicht im Bodenseekreis sondern in Bayern wohnt. Er hatte das Haus 2017 von einem Hamburger Eigentümer zurückgekauft. Mit welcher Intention ist allerdings unklar.

Wochenlang versuchte der SÜDKURIER vergeblich, von Korian in München eine Auskunft zu erhalten. Auch dort hießt es lediglich: „Wir können nichts sagen.“ Nachdem der SÜDKURIER nicht locker ließ, erhielt die Zeitung schließlich an diesem Mittwoch erstmals eine Auskunft der Münchner: "Wir sind seit mehreren Jahren mit dem Vermieter über die Anpassung und Schaffung der baulichen Voraussetzungen im Gespräch. Bedauerlicherweise hat ein Vermieterwechsel im vergangenen Jahr dazu geführt, dass die Verhandlungen wieder von Neuem aufgenommen werden mussten." Man werde deshalb zeitnah mit der Heimaufsicht einen Termin abstimmen, "um die Lösungsmöglichkeiten für das Haus Silberdistel zu erurieren." Einen Tag später erfuhr der SÜDKURIER schließlich von Bürgermeister Oliver Gortat, dass dieses Gespräch am Donnerstag für Ende Januar anberaumt worden sei. Daran wird dem Vernehmen nach neben der Geschäftsführung der Korian Gruppe München und der Heimleitung auch der Eigentümer des Gebäudes teilnehmen.

Überlingen Überlingen schafft Platz für junge Pflegebedürftige in einem neuen Pflegeheim Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Gortat betonte im SÜDKURIER-Gespräch, dass der Gemeinde am Erhalt der Silberdistel gelegen sei. Im September war für das Baugebiet Laupen vom Gemeinderat eine Teiländerung beschlossen worden. Hier liegt auch das Gebäude der Silberdistel. Mit der Änderung solle "die verbesserte Nutzbarmachung, vor allem durch die Nachverdichtung für Wohnungsbau ermöglicht werden", heißt es auf der Seite der Gemeinde. Angesprochen wird dort auch die Silberdistel, der eine "planungsrechtliche Sicherung der gegebenen Nutzung als Alten- und Pflegeheim" garantiert werden solle.

Krisengespräch im Landratsamt

Das Landratsamt bestätigte gegenüber dem SÜDKURIER, dass ein Gespräch mit Korian vereinbart ist. Darin wolle sich die Heimaufsicht ein "aktuelles Bild" machen und "die Situation und Handlungsmöglichkeiten" erörtern. Wieso die Thematik nicht schon im Sommer 2018 angesprochen wurde, als die Heimaufsicht nach eigenem Bekunden unangekündigt der Silberdistel einen Besuch abstattete, war nicht zu erfahren.

Das Pflegepersonal ist laut Heimleiter Peter Antonenko angesichts der ungewissen Zukunft des Hauses nicht nervös: "Gegenwärtig wird Pflegepersonal überall händeringend gesucht und Korian ist groß, da muss keiner Angst um seine Arbeit haben", sagte er dem SÜDKURIER. Charlotte Schirmeister, Vorsitzende des Heimbeirates, ist dagegen besorgt: "Man kann doch die Füße nicht stillhalten, wenn es brennt", sagte sie dem SÜDKURIER. Sie habe schon früher das Thema angesprochen, allerdings ergebnislos.