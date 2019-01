Sipplingen (hk) 488 000 Wohnungen werden in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2025 gebraucht. Das erklärte Daniel Born, wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, bei seinem Besuch bei Bürgermeister Oliver Gortat. Im Vorjahr beschloss die Gemeinde Sipplingen eine Zweckentfremdungssatzung, um die Umwandlung von Wohnraum in Ferienwohnungen zu unterbinden. Das sei „ein nicht unbedingt populäres Instrument“, aber Sipplingen bekenne sich damit eindeutig zur Wohnungspolitik, sagte Gortat. Mit weiteren SPD- und Gemeinderatsmitgliedern diskutierte Born besonders über die Zweckentfremdung von Wohnraum und über Maßnahmen gegen die Wohnungsknappheit.

Bauen in die Höhe statt in die Fläche

Auf die Frage von Born, was in Sipplingen zur Wohnraumakquise noch denkbar sei, antwortete Gortat, dass auch die Gemeinde vermieten könne. Zudem müsse irgendwann an Geschosswohnungsbau gedacht werden, an das Bauen in die Höhe statt in die Fläche.

Bestehende Ferienwohnungen nicht in Gefahr

Gortat erklärte, es brauche niemand, der hier eine Ferienwohnung habe, ein schlechtes Gewissen haben oder Sorge, dass ihm etwas weggenommen werde. Vielmehr gehe es um die Einrichtung neuer Ferienwohnungen. Die Stimmung im Ort zu dieser Frage sei geteilt, berichtete Gemeinderätin Christine Keßler. Der Überlinger SPD-Stadtrat Michael Wilkendorf fragte, ob bei einer möglichen Renovierung des „Adler“ die Einrichtung von Ferienwohnungen denkbar sei. Gortat erklärte: „Die Satzung lässt Ausnahmen zu.“

Kein anderes Mittel gegen Wohnraummangel

Gortat erläuterte, man sei die erste Gemeinde im Bodenseekreis, die diese Satzung beschlossen habe, da man dem Wohnraummangel nicht mit anderen zumutbaren Mitteln in angemessener Zeit begegnen könne. Die Zweckentfremdungssatzung sei in den kommenden fünf Jahre gültig, aber kein dauerhaftes Instrument. Born gab zu bedenken, dass die Satzung ursprünglich ein Konzept gegen Wohnungsleerstand gewesen sei. Der Landtagsabgeordnete Nicolas Fink meinte, Zweckentfremdung sei ein schwieriger Begriff, weil er nach Enteignung klinge: „Wohnraumbelebungssatzung wäre eigentlich das richtige Wort.“