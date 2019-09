Erneut hat es am Bahnübergang in Sipplingen einen Unfall gegeben. Dieser ging dieses Mal allerdings glimpflich aus, wie die Polizei berichtet. Gegen 17.15 Uhr war Sonntag ein 75-jährige Autofahrer mit seinen Fahrzeug trotz Rotlicht, akustischem Warnsignal und sich senkender Schranke auf den Bahnübergang gefahren. Als er zurücksetzten wollte, stieß das Auto gegen die mittlerweile geschlossene Schranke, konnte aber noch vorwätrts den Schienenbereich verlassen. An der Bahnschranke entstand Schaden von rund 5000 Euro, das Auto blieb nahezu unbeschädigt.