Sipplingen vor 2 Stunden

Am Sipplinger Westhafen: Unbekannter verursacht Unfall und fährt einfach weiter

Auf der B 31 kam es am Samstag gegen 14.55 Uhr auf Höhe des Sipplinger Westhafens zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Schaden in Höhe von circa 14 000 Euro entstand. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine bislang unbekannte Personen mit ihrem Auto in einer Kolonne hinter einem weißen Transporter in Fahrtrichtung Ludwigshafen und überholte diesen trotz Gegenverkehrs.