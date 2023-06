Ein 85-jähriger Mann soll am Dienstagabend zwischen Bahnhof und Strandbad in Sipplingen vor zwei Jugendlichen als Exhibitionist aufgetreten sein. Das berichtet die Polizei. Die beiden jungen Zeugen sagten aus, der Mann sei nur mit einem Handtuch bekleidet gewesen. Das habe er schließlich abgelegt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erwartet den 85-Jährigen eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft.