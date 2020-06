Sipplingen vor 2 Stunden

25-jähriger Autofahrer missachtet Vorfahrt und verursacht so einen Unfall in der Seestraße

Ein 25-Jähriger hat am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Seestraße in Sipplingen einen Schaden von rund 12 500 Euro verursacht, teilt die Polizei mit.