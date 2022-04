Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Mittwochabend in Salem verletzt worden. Der Unfall geschah an der Einmündung der Schlossseeallee zur Landstraße 205. Wie die Polizei schreibt, wollte eine 21-Jährige mit ihrem Toyota unerlaubt die Vorfahrtsstraße zu einem Verbindungsweg auf der anderen Straßenseite überqueren.

Dabei übersah die 21-Jährige ein Auto, das von rechts kam. Durch den Zusammenstoß prallte das Auto der 21-Jährigen gegen eine Leitplanke und ein Verkehrsschild. Die Unfallverursacherin und die 56-jährige Fahrerin des zweiten Autos zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.