Einen schwer und einen leicht verletzten Autofahrer forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag, 9. August, gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 205 bei Schloss Salem ereignete. Der 21-jährige Fahrer eines Toyota war in Richtung Tüfingen unterwegs und wollte von der Landesstraße nach rechts in Richtung Rickenbach abbiegen, beschreibt die Polizei. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Seat eines 64-Jährigen.

Meßkirch Feuerwehr Meßkirch befreit schwer verletzten Fahrer aus dem Autowrack Das könnte Sie auch interessieren

Der Toyota überschlug sich in der Folge und kam in einem angrenzenden Maisfeld auf dem Dach zum Liegen. Der 21-jährige mutmaßliche Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der 64-jährige Seat-Fahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um beide Wagen. Die Freiwillige Feuerwehr Frickingen war mit sechs Einsatzkräften zur Absicherung vor Ort eingesetzt. Der materielle Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 18 000 Euro.