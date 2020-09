von Jenna Santini und Mardiros Tavit

Sonntagvormittag im Wahllokal in der Fritz-Baur-Grundschule in Mimmenhausen: Bürgermeisterkandidatin und Salemer Bürgerin Birgit Baur gibt ihre Stimme ab. Baur trägt, wie es die Corona-Regeln für die Bürgermeisterwahl vorsehen, eine Mund-Nasen-Maske. Auch Wahlhelferin Ruth Wenzel ist mit einer Maske ausgestattet. Diese muss die ganze Zeit über im Wahllokal getragen werden.

Die Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl in Salem sind Manfred Härle, Birgit Baur und Roland Martin. Sie stehen in dieser Reihenfolge auf dem Wahlzettel. In Mimmenhausen, dem Einwohner-stärksten von elf Teilorten, ist – neben der Fritz-Baur-Grundschule – ein weiteres Wahllokal eingerichtet: im Rathaus in der Neuen Mitte.

In der Grundschule als auch im Rathaus ist großer Zuspruch seitens der Wahlberechtigten zu beobachten. Zeichnet sich also eine hohe Wahlbeteiligung bei dieser Bürgermeisterwahl ab? Petra Karg, Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, kann am Sonntagmittag auf Nachfrage noch keine Angaben zu einer möglichen Wahlbeteiligung machen.

Offizielles Ergebnis frühestens um 19 Uhr

Die Stimmen werden ab 18 Uhr ausgezählt und dann erste Zahlen aus den elf Teilorten bekannt gegeben: auf einem Bildschirm vor dem Rathauseingang und im Internet. Der SÜDKURIER wird an dieser Stelle berichten. Frühestens um 19 Uhr soll das offizielle Ergebnis feststehen.

Manfred Härle, Birgit Baur und Roland Martin möchten in Salem Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin werden. | Bild: Mardiros Tavit

Bis dahin bleiben die Eindrücke und Aufzeichnungen der Wahlhelfer. Im Wahllokal im neuen Rathaus wurden zum Beispiel bis 12.30 Uhr 232 Stimmen abgegeben. Eingegangen sind auch die Stimmen von 202 Briefwählern. Insgesamt sind hier 1170 Bürger wahlberechtigt, heißt es vonseiten des Wahlhelfer-Teams im Rathaus.

Abstand halten, Mund-Nasen-Maske tragen: Diese Corona-bedingten Regeln gelten auch bei der Stimmabgabe im neuen Rathaus. | Bild: Mardiros Tavit

In der Fritz-Baur-Grundschule wurden bis 13.20 Uhr 371 Wähler gezählt. Ebenfalls eingetroffen sind 251 Stimmen per Briefwahl. Insgesamt können 1429 Bürger ihre Stimmen abgeben. Sollte es an diesem Sonntag nicht zu einer Entscheidung kommen, ist der zweite Wahlgang für 11. Oktober vorgesehen.

Auf dem Fußboden im Rathaus sind die Abstände und die Laufrichtungen markiert. Trotz der Maßnahmen gehen viele Bürger zum wählen. | Bild: Mardiros Tavit

2004 war ein zweiter Wahlgang notwendig geworden.