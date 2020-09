Jede Stimme zählt. Was sich bei vielen Wahlen nach Phrase anhört, entpuppt sich in Salem als die reinste Wahrheit. Mit nur 30 Stimmen über der 50-Prozent-Marke entschied Amtsinhaber Manfred Härle die Bürgermeisterwahl für sich. Er darf für weitere acht Jahre die Geschicke der Gemeinde lenken. Hätte er am Sonntag 30 Stimmen weniger erhalten, wäre es zu einer Neuwahl 14 Tage später gekommen, bei der die Karten wieder neu gemischt worden wären.

Absolute Mehrheit oder vielleicht doch nicht?

Es hätten sich dafür sogar weitere Kandidaten melden dürfen. Roland Martin, auf den 8,4 Prozent der Stimmen entfielen, kündigte bereits an, dass er nicht mehr kandidiert hätte. Er spekulierte jedoch darüber, ob es nicht vielleicht doch zu einem zweiten Wahlgang kommen könnte, an dem er dann die Empfehlung für Kandidatin Birgit Baur ausgesprochen hätte.

Ab 18 Uhr wurden die Stimmzettel am vergangenen Sonntag ausgezählt – hier im neuen Rathaus in Mimmenhausen. Der Gemeindewahlausschuss prüfte das Wahlergebnis bei einer öffentlichen Sitzung am Montagabend, wobei sich der Anteil der ungültigen Stimmen erhöhte und der Stimmenanteil für Bürgermeister Manfred Härle aufgrund der neuen Anzahl von gültigen und ungültigen Stimmen stieg. | Bild: Mardiros Tavit

Roland Martin zielte mit seiner Spekulation auf die Betrachtung der als ungültig gewerteten Stimmen. In der Tat hing an ein paar Stimmen mehr oder weniger die Frage, ob Härle tatsächlich die absolute Mehrheit errungen hat – oder vielleicht doch nicht.

Blicken wir also auf die Sitzung des Gemeindewahlausschusses unter Vorsitz von Gemeinderätin Petra Karg. Die Sitzung fand am Montagabend statt, hier wird das Wahlergebnis festgestellt, also amtlich anerkannt, was bei Bürgermeisterwahlen in aller Regel einen rein formellen Akt darstellt. Nicht so nach der Bürgermeisterwahl in Salem.

Denn angenommen, statt der 50 ungültigen Stimmzettel wären nur 24 ungültig gewesen, dann wäre der auf Härle entfallene Stimmenanteil prozentual unter die 50-Prozent-Marke gerutscht. Petra Karg hätte dann an die Öffentlichkeit treten und bekanntgeben müssen, dass Härle eben doch noch nicht als Wahlsieger feststeht, sondern sich einer Neuwahl stellen muss.

Statt 50 sind es 83 ungültige Wählerstimmen

Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Die Zahl der ungültigen Stimmen ist im Endergebnis nicht gesunken, sondern sogar weiter angestiegen. Statt 50, wie am Sonntag angenommen, werden 83 Stimmen als ungültig gewertet. Nachträglich als ungültig gewertete Stimmzettel enthielten zum Beispiel Namen wie Jörg Allgaier, Denis Lehmann oder Henriette Fiedler. Es ist erlaubt, statt der Kandidaten weitere Personen zu benennen und damit zu wählen. Allerdings müssen die Namen zweifelsfrei einer bestimmten Personen zugeordnet werden können.

Sonstige Stimmen müssen eindeutig zuzuordnen sein

Bei den hier genannten drei Personen weiß in Salem zwar jeder, wer damit gemeint ist. Für eine zweifelsfreie Feststellung hätte zusätzlich aber entweder die Adresse oder der Beruf angegeben werden müssen. Denn theoretisch wäre es denkbar, dass die Stimme einem Jörg Allgaier, Denis Lehmann oder Henriette Fiedler aus irgend einem anderen Ort galt.

Die Anleitung zum Ausfüllen des Wahlzettels wird auf demselben gleich mitgeliefert. Dennoch gab es ungültige Stimmen von Wahlzetteln, die vermutlich aus Unachtsamkeit falsch ausgefüllt worden waren. | Bild: Mardiros Tavit

Das erklärte Uli Brandstetter, Schriftführer des Wahlausschusses und stellvertretender Leiter des Amtes für Bürgerdienste. Er habe sich mit dem Kommunalamt des Bodenseekreises abgestimmt und mit Verweis auf ein Urteil des Verwaltungsgerichtes Sigmaringen diese Auskunft erhalten. Im Übrigen steht es so auch auf den Wahlzetteln. Es kann sich im Nachhinein eigentlich niemand darüber beschweren, wenn sein Stimmzettel nun für ungültig erklärt wurde.

So sieht das endgültige Wahlergebnis aus

Petra Karg sowie ihre Beisitzer im Ausschuss, Gemeinderätin Petra Herter und Gemeinderat Klaus Hoher, bestätigten per Unterschrift das nunmehr festgestellte Endergebnis. Auf Manfred Härle entfallen 50,6 Prozent (2673 Stimmen) auf Birgit Baur 39,4 Prozent (2080 Stimmen) und auf Dr. Roland Martin 8,4 Prozent (444 Stimmen).

Manfred Härle freut sich mit seiner Frau Claudia über das Wahlergebnis, das jetzt, nach der Sitzung des Gemeindewahlauschusses, noch nach oben korrigiert wurde. | Bild: Stefan Hilser

Sonstige Gewählte erhielten insgesamt 88 gültige Stimmen (1,7 Prozent) statt, wie am Sonntag zunächst angenommen, 122 Stimmen. Um ein paar Beispiele zu nennen: Auf Jörg Allgaier entfielen 18 Stimmen, Patrick Hummel bekam zwölf Stimmen, und elf wählten Denis Lehmann.

Einzelne Stimmen für die Familie von Baden

Personen mit unter fünf Stimmen werden in der amtlichen Bekanntmachung nicht mehr erwähnt, darunter sind Namen wie Hubert Einholz, Leopold von Baden, Max von Baden, Petra Karg, und Klaus Hoher, die jeweils eine Stimme erhielten. Um Missverständnissen vorzubeugen: Die in diesem Fall gültigen Stimmzettel waren so ausgefüllt, dass eine Zuordnung auf die Personen zweifelsfrei feststand.

Stimme für das Christkind: Beispiele für ungültige Stimmzettel Als Kuriosität am Rande jeder Wahl gelten die Stimmzettel, die jemand wohl mit der blanken Absicht ausfüllte, dass man sie hinterher in den Papierkorb steckt. Immerhin zählte ihr Stimmzettel auf die Wahlbeteiligung ein, die in Salem diesmal bei 58,3 Prozent lag, das sind 22,4 Prozentpunkte mehr als bei den Wahlen vor acht Jahren, als Manfred Härle der einzige Kandidat war. Beispiele für ungültige Stimmzettel sind leer abgegebene, durchgestrichene Wahlzettel, oder solche mit mehr als einem Kreuz. Auf einem steht „Das Christkind, Zur Wolke 7, Himmelfahrtskommando“, auf dem nächsten „sind leider alle scheiße“. Eine Stimme ging verloren, weil ein Briefwähler, wohl aus purer Gewohnheit, Datum und Unterschrift vermerkte.

Und dann gab es noch einen Stimmzettel, bei dem statt Kreuzchen für Birgit Baur ein Smiley aufgemalt war, und darunter stand: „Vielen Dank an die Wahlhelfer. Schönen Sonntag.“ Zur Überraschung des Wahlausschusses bestätigte Uli Brandstetter, dass dieser Stimmzettel nachträglich als gültig gewertet wurde. Brandstetter: „Das Votum war eindeutig positiv bei Frau Baur gesetzt.“ Eine Stimme mehr für sie, die ihr jetzt aber auch nicht weiter hilft.