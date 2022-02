von Miriam Altmann

Es läuft gut am neuen Standort im Gewerbegebiet von Neufrach: Das vermittelte die Firma Fruit Tec in ihrem Antrag an die Gemeinde, noch einen Streifen an der Ostseite ihres Grundstücks mit einer Breite von etwa sieben bis neun Metern kaufen zu wollen. Andre von Holten vom Amt für Bauverwaltung sagte in der Gemeinderatssitzung, die Firma brauche den Streifen für weitere Stellplätze, da die Zahl der Mitarbeiter gestiegen sei und die Firma weitere Arbeitsplätze schaffen wolle.

Den Bedarf nach weiteren Parkplätzen sah Martin Möller (GoL) kritisch: „Die Notwendigkeit erschließt sich mir aus dem Vortrag nicht.“ Auch Henriette Fiedler (FWV) war der Ansicht, dass die Fläche eingespart werden könne: „Man könnte an der hinteren Gebäudewand parken oder das großzügig bepflanzte Grundstück ausnutzen.“ Klaus Hoher (FDP) hingegen prognostizierte im Falle einer Ablehnung: „Wenn Fahrzeuge auf der Straße parken, ist das Geschrei wieder groß.“

Überraschung: Bürgermeister erteilt Antragsteller das Wort

Zur Überraschung des Gremiums bat Bürgermeister Manfred Härle Adolf Betz als Antragsteller der Firma Fruit Tec, seine Sichtweise vorzustellen: „Herr Betz ist auf uns zugekommen, da finde ich, es ist der richtige Weg, wenn er zu den Fragen Stellung nimmt.“ Der Unternehmer sagte, er erkenne die Brisanz des Themas, doch das Grundstück und das Gebäude seien komplett ausgenutzt. Auch liege ihm die Natur sehr am Herzen: „Wir produzieren Geräte für den Obstbau, die dazu beitragen, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren.“ Der Verkauf dieser Maschinen sei saisonabhängig, weshalb das Material wegen der aktuell langen Lieferzeiten vorrätig sein müsse.

Salem Frida Frisch zieht ins Gewerbegebiet von Neufrach, weil Pläne für den Kauf des Eiskellers kurzfristig scheiterten Das könnte Sie auch interessieren

GoL schlägt Parkhaus fürs Gewerbegebiet vor

Ralf Gagliardi (GoL) wandte sich an Betz: „Wie stehen Sie zu der Idee, sich an gemeinschaftlichem Parken zu beteiligen?“ Er brachte eine Parkhaus für das Gewerbegebiet ins Spiel. Betz verwies auf die beengten Zustände am alten Standort in Markdorf sowie die schwierige Bauplatzsuche: „Das Gefühl, in einem Sack zu sein, der oben zugebunden wird, will ich nicht mehr haben“, schilderte er sein Bedürfnis nach etwas Freiraum. Das Gremium stimmte dem Verkauf von 250 Quadratmetern an die Firma Fruit Tec mit einer Enthaltung zu.

Stefan Walz will ebenfalls ein Grundstück kaufen

Direkt im Anschluss beriet der Gemeinderat über eine weitere Bewerbung auf einen Bauplatz mit einer Größe von ungefähr 2430 Quadratmetern. Die Firma Stefan Walz aus Neufrach habe ihren Schwerpunkt im Bereich Heizung, Klima, Sanitär sowie Gastronomie- und Großküchentechnik, erläuterte von Holten. „Neben einer Halle mit einer Grundfläche von etwa 800 Quadratmetern ist ein Anbau für Ausstellung, Büro- und Aufenthaltsräume mit etwa 200 Quadratmetern geplant.“ Dazu sei eine Betriebsleiterwohnung vorgesehen. Der Betrieb wolle sich von drei Mitarbeitern auf sechs bis zehn erweitern.

Entlang ihres Gebäudes legt die Firma Fruit Tec einen weiteren Streifen für Parkplätze an. Das daran anschließende Grundstück ist bereits verkauft. Und im Bildvordergrund kann die Firma Stefan Walz bauen. | Bild: Miriam Altmann

Henriette Fiedler (FWV) wunderte sich über die beantragte Grundstücksgröße: „Da fehlt uns ein Zwischenschritt“, offenbarte sie und verwies auf mehrstöckiges Bauen. Martin Möller (GoL) stellte in den Raum, dass es in Neufrach schon andere, eingesessene Firmen mit festem Kundenstamm gebe: „Da erscheint mir die Vorstellung, in kurzer Zeit zehn neue Mitarbeiter zu haben, sehr mutig.“ Gegen eine mögliche Steuerung sprach sich Petra Herter (CDU) aus: „Wir haben noch nie irgendwo gesagt, dass wir schon vier oder fünf Unternehmen haben“, brach sie eine Lanze für den Antragsteller.

Unternehmer rechtfertigt Platzbedarf

Der Eigentümer wurde von Härle ebenfalls zur Stellungnahme aufgefordert. „Ich bin 37 Jahre alt, habe meinen Betrieb im achten Jahr, er wächst und wächst und ich hätte Arbeit für mehr als zehn Leute“, stellte sich Stefan Walz vor. Da er Heizungen repariere und Großküchengeräte verkaufe, brauche er Arbeits- und Lagerfläche. „Ich habe hier angefangen, bin hier groß geworden und will in Salem weitermachen.“ Petra Karg (GoL) sah die Frage nach der Grundstücksgröße dennoch als berechtigt an: „Es gibt sicher jemanden, der froh wäre über ein Stück davon.“

Härle: Größenvorgabe keine kommunalpolitische Aufgabe

Der Bürgermeister war anderer Ansicht: Es sei sicher keine kommunalpolitische Aufgabe, Vorgaben zu machen, wie groß ein Unternehmer sein dürfe. Ulrike Lenski (GoL) lenkte den Blick auf die gesamte Situation: Die Sichtweise der Antragsteller sei interessant gewesen, doch ein Gemeinderat dürfe nicht nur die Mütze des Unternehmers aufhaben. „Die Frage muss legitim sein, ob es so groß sein muss, sonst müssten wir alles nur noch durchwinken.“ Der Ansatz, an eine gemeinsame Parkmöglichkeit zu denken, sei nicht nur Zukunftsmusik, wie Projekte in anderen Gemeinden zeigten.

FDP spricht Unternehmern Vertrauen aus

Härle blieb bei seiner Position: „Da würde ich mir als Unternehmer auf den Schlips getreten fühlen“, befand er bezüglich Größenvorgaben. Unterstützung fand er bei Ulrich König (FDP): „Den Unternehmern muss man das Vertrauen entgegenbringen, dass sie das nicht tun, um Quadratmeter zu bebauen.“ Wer ein hohes persönliches Risiko eingehe, werde genau darauf achten, dass die Grundstücksgröße passe.

Salem Gemeinderat vergibt nach heftiger Diskussion zwei Baugrundstücke im Gewerbegebiet Neufrach Das könnte Sie auch interessieren

Prinz Leopold von Baden (FWV) räumte ein: „Es ist klar, dass man nicht vorschreiben kann, wie ein Unternehmen wächst.“ Die Gewerbetreibenden müssten jedoch sehen, dass ein Umdenken stattfinde und dass es immer zwei Möglichkeiten der Bebauung gebe: „Ich gehe nach oben, nach unten, aber nicht zur Seite.“ Ralf Gagliardi (GoL) äußerte sein Verständnis für Unternehmer, betonte aber, dass den Antragstellern Bedingungen klargemacht werden müssten. Da die Verwaltung der Ansicht sei, keinen Flächenmanager zu benötigen, müssten jedes Mal Kombinationsmöglichkeiten geprüft werden.

Bürgermeister schließt Aussprache nach seiner Stellungnahme

Petra Herter richtete sich an die Grünen-Fraktion: „Was möchtet ihr den Unternehmern auf den Weg geben?“ Eine Antwort musste jedoch ausbleiben, da der Bürgermeister das Wort ergriff und betonte, dass zurückliegende Entscheidungen klare Mehrheiten ergeben hätten: „Ich finde, dass wir eine sehr gute gewerbliche Entwicklung auf den Weg gebracht haben.“ Mit diesen Worten schloss Härle die Aussprache, obwohl Ulrike Lenski noch zu Wort kommen wollte. „Der Vorsitzende hat die Möglichkeit, vor der Abstimmung noch eine Stellungnahme anzubringen“, rechtfertigte Härle sein Vorgehen. Bei sieben Enthaltungen wurde der Antrag positiv beschieden.

Das Rederecht im Gemeinderat

Petra Herter | Bild: SK

Mit den Wortmeldungen der Gewerbetreibenden sei eine Tür geöffnet worden, sagte Petra Herter (CDU) nach den Vergaben der Grundstücke im Gemeinderat. „Ich war überrascht über Ihre Vorgehensweise“, wandte sie sich an Bürgermeister Manfred Härle. Zuhörern sei in der Vergangenheit das Wort stets untersagt worden. „Da müssen wir uns überlegen, wie das weitergeht“, befand die CDU-Fraktionssprecherin. „Ab und zu bin ich für Überraschungen gut“, entgegnete der Bürgermeister und verwies auf klare Spielregeln.

Arnim Eglauer | Bild: SK

Arnim Eglauer (SPD) befürwortete dieses Vorgehen: Der reine Antrag sage noch nicht viel aus, doch nach der Erklärung der Unternehmer habe sich für ihn ein stimmiges Bild ergeben. „Es ist richtig, dass wir zur Begründung auffordern.“ Er bat darum, regelmäßig Gewerbetreibende einzuladen.

Ebenfalls um Spielregeln ging es, als Ulrike Lenski (GoL) nach den Grundstücksvergaben noch einmal das Wort ergreifen wollte: „Natürlich wollte ich nicht an Herrn Walz ein Exempel statuieren“, begann sie, doch Härle unterbrach sie: „Es gibt klare Spielregeln, die werden eingehalten“, sagte er mit Verweis darauf, dass das Thema abgeschlossen sei.

Stellungnahme von Ulrike Lenski

Ulrike Lenski | Bild: SK

In einer Stellungnahme an den SÜDKURIER im Nachgang zur Sitzung schrieb Ulrike Lenski zum Vorwurf, sie rede die Gewerbeentwicklung in Salem schlecht: „Da ich bisher relativ viel Zeit aufgewendet habe, mich mit Entwicklungsmöglichkeiten zum Gewerbe auseinanderzusetzen, und es mir nie um eine pauschale Ablehnung gegangen ist, ist nach meinem Dafürhalten dieses Urteil nicht gerechtfertigt.“

Sie habe bei der Abstimmung das schwache Instrument der Enthaltung gewählt, da sie in dieser Angelegenheit kaum eine andere Option sehe. „Unsere Fraktion vertritt die Ansicht, dass Flächensparen nicht dadurch erreicht werden kann, dass bei jeder einzelnen Vergabe der Rotstift angesetzt wird.“ Stattdessen befürworte sie ein konzeptionelles Vorgehen, indem beispielsweise Anfragen nach Grundstücken über einen Zeitraum gesammelt werden, Synergieeffekte durch gemeinsames Parken, gemeinsame Grünfläche und Zufahrten sowie Wand-an-Wand-Bebauung ausgenutzt werden.

Auf Nachfrage des SÜDKURIER zum Rederecht für die beiden Antragsteller erklärte Sabine Stark, Leiterin der Stabsstelle des Bürgermeisters: Es gebe bei der Vergabe von Gewerbegrundstücken immer wieder Rückfragen aus dem Gemeinderat zu den Betriebsabläufen, der Organisationsstruktur und dem tatsächlichen Flächenbedarf.

„Wir als Verwaltung konnten die sehr detaillierten Fragen häufig nicht zur Zufriedenheit der Gemeinderäte beantworten.“ Daher habe Manfred Härle die Unternehmer gebeten, die Fragen aus dem Gremium selbst zu beantworten. „Diese Form der Einbindung von Antragstellern kann allerdings nicht ohne Weiteres auf Baugesuche, Rechtsverfahren oder die Bauleitplanung ausgedehnt werden.“ In diesen Fällen habe sich die Gemeinde an den gesetzlichen Vorgaben für das Verfahren zu orientieren.