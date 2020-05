von Mardiros Tavit

Norbert Sand, bekannt als der Birnau-Maler, hat Videos veröffentlicht. Vordergründig geht es darin darum, wie Aquarellbilder gelingen. Die Leinwand ist bildfüllend, Sands sonore, ruhige Stimme begleitet die locker aus dem Handgelenk geführten Pinselstriche. Er führt dabei in die Geheimnisse der Aquarellmalerei ein. Auch kleine Tricks erfährt der angehende Aquarellmaler hier.

Sand malt Aquarelle

Irgendwie erinnert die Machart an Bob Ross. Den US-amerikanischen Maler, der im Fernseh-Nachtprogramm in knapp einer halben Stunde Landschaftsbilder auf die Leinwand zaubert. Aber zwischen Ross und Sand gibt es Unterschiede. „Er malt in Acryl, ich in Aquarell“, unterscheidet sich Sand vom bekannten Gesicht aus dem Fernsehen. Und außerdem hätten die Videos von Ross etwas meditativ Beruhigendes.

Videos sollen etwas Positives vermitteln

Vordergründig sind auch Sands Clips Anleitungsvideos. Doch der Birnau-Maler hatte mehr im Sinn, als er sie produziert hat. „Die Lichtlandschaft ‚Licht & Farbe‘ steht für Hoffnung und Wärme“, erklärt Sand. In den Corona-Zeiten wolle er seinem Publikum etwas Positives geben.

Uhldingen-Mühlhofen Seit 20 Jahren der Birnau treu: Wie der Maler Nobert Sand zur Basilika kam, warum er blieb und was er dort bisher erlebte Das könnte Sie auch interessieren

Die Videoproduktion hat er sich selbst beigebracht

Gut zwei Wochen habe er für das erste Video gebraucht. Dafür hat er sich im Garten ein

provisorisches Studio aufgebaut. „Ich musste das Handy mit einem Gummiband auf dem Stativ fixieren“, erzählt er im Nachgang. Doch nicht nur das. Der Maler ist auch ein ausgezeichneter Fotograf. „Doch im UhldingerFotoclub machen wir alles, nur keine Videos.“ Dieses neue Handwerk musste er sich selbst beibringen. Und das sei gar nicht so leicht gewesen.

Technik und Software als Herausforderungen

Mit Pinselstärken und dem Mischen von Farben kennt er sich aus, weniger Erfahrungen hatte er bisher mit der Installation von Software und den technischen Details. Bis die Schnitt-Software ordentlich auf seinem Rechner gelaufen sei, habe es eine Weile gedauert. Dann kam das Schneiden des Videos. Auch wenn er Hilfe im Internet fand, bei der Umsetzung am eigenen Rechner habe vieles doch anders ausgesehen. Auch der

dritte Schritt, das Hochladen auf das Videonetzwerkt Youtube, habe zunächst Probleme bereitet. Aber nach vielen Fehlschlägen habe er auch dafür eine Lösung gefunden.

Kursteilnehmer brachten Norbert Sand auf die Idee

Die Videoproduktion hat sich Sand von Grund auf selbst beigebracht: „Das war eine Feuerprobe für mich. Ich bin Maler und kein Techniker“, zog Sand sein Resümee. Im Moment habe er viel Zeit, denn um diese Jahreszeit bietet er normalerweise Malkurse an der Birnau an. Auch den Patienten der

Birkle-Klinik ist er bekannt, denn auch dort gab er bereits Malkurse. Seine Malschüler hätten ihn kontaktiert und nach Alternativen zu seinen Kursen gefragt, sagt er. So sei er auf die Idee mit den Videos gekommen.

„Ich will anderen zeigen, was geht“

Ein Aquarell zu malen sei dabei nur die Krücke für eine tiefere Botschaft gewesen. „Ich wollte mit meinen 76 Lenzen zeigen, dass es sich lohnt, etwas Neues anzufangen.“ Besonders der

älteren Generation wolle er Mut machen. „Ich will anderen zeigen, was geht. Um fit im Kopf zu bleiben, sollen sie kreativ sein und ihre Ideen umsetzen“, sagt er, denn Stillstand sei tödlich.

Informationen gibt es auf der Internetseite von Norbert Sand. Die Youtube-Videos finden Sie hier.