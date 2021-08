Zum zweiten Mal in Folge wurde der Salemer Weihnachtsmarkt am Schloss wegen der Corona-Krise abgesagt. Doch bis zur Veranstaltung wären es noch etwa vier Monate – warum steht die Entscheidung schon so früh fest?

Die Entscheidung ist gefallen: Der Weihnachtsmarkt am Schloss Salem fällt dieses Jahr zum zweiten Mal in Folge aus. Eigentlich hätte der Markt – wie in normalen Jahren – am ersten Adventswochenende stattfinden sollen. Doch wegen der