Bodensee vor 2 Stunden

Was macht eigentlich ein Konservator? Christian Katschmanowski gibt Einblick in seine Arbeit

Seit April betreut der Kunsthistoriker das Kloster Salem und acht weitere Monumente in Oberschwaben und am Bodensee. Der Konservator erzählt, was seine Aufgaben sind und womit er die meiste Zeit verbringt.