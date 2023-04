Die Gummistiefel erfüllen ihren Zweck: Zwar wird es bei der Gewässerschau in Neufrach weniger nass als erwartet, doch gegen Dornengestrüpp schützen die Stiefel ebenfalls. Gabi Trüb vom Landesbetrieb Gewässer des Regierungspräsidiums (RP) Tübingen stapft voraus.

Von der Aachbrücke an der Markdorfer Straße geht es entlang der Deggenhauser Aach zunächst flussaufwärts. Als Träger der Unterhaltungslast ist der Landesbetrieb gesetzlich dazu verpflichtet, in regelmäßigen Abständen eine Gewässerschau durchzuführen. Alle fünf Jahre werden die wesentlichen Abschnitte auf mögliche Problem- oder Gefahrenstellen kontrolliert. „Es geht um den Hochwasserabfluss und um die Gewährleistung der ökologischen Funktion des Gewässers“, erklärt Gabi Trüb.

Alles muss dokumentiert werden: Hubert Huber (Mitte, in schwarz) protokolliert alle Auffälligkeiten mithilfe der Kollegen von Landratsamt und Regierungspräsidium. | Bild: Miriam Altmann

Diese Aufgabe ist Teamarbeit: Je drei Mitarbeiter vom Regierungspräsidium und vom Landratsamt sind an der Gewässerschau beteiligt, außerdem Manuel Lenski von der Salemer Gemeindeverwaltung. „Wir nehmen immer alle mit“, sagt Gabi Trüb lachend. Würden Missstände festgestellt, müsste das Landratsamt als Genehmigungs- und Durchsetzungsbehörde durchgreifen.

Wo viele Privatgrundstücke angrenzen, gibt es eher Probleme

Bei der aktuellen Schau erwartet Gabi Trüb jedoch keine größeren Probleme: „In diesem Bereich haben wir das Glück, dass die meisten Grundstücke in öffentlicher Hand sind.“ Anders sehe die Sache beispielsweise am Stefansfelder Kanal aus, wirft ihr Kollege Hubert Huber ein. Dort grenzten viele Privatgrundstücke ans Wasser.

Die Gewässerschau ist Teamarbeit: (von links) Claudia Huesmann vom Landratsamt, Manuel Lenski von der Gemeinde Salem, Hubert Huber und Gabi Trüb vom Regierungspräsidium, Jochen Stadler vom Landratsamt, Johanna Brehm vom Regierungspräsidium und Dario Fröndhoff vom Landratsamt. | Bild: Miriam Altmann

Fachleute kündigen Termin im Vorfeld an

Dass die Gewässerschau im Vorhinein angekündigt wurde, sieht Hubert Huber nicht als Nachteil: „Dann wird wahrgenommen, dass jemand guckt.“ Außerdem werde niemand einen Schopf oder Kompost erneut an verbotener Stelle errichten, den er vor der Schau vielleicht entfernt habe.

Bodensee Als Regen und Schneeschmelze den Bodenseepegel auf 5,65 Meter steigen ließen Das könnte Sie auch interessieren

Johanna Brehm, ebenfalls vom Landesbetrieb Gewässer, betont, dass bei der letzten Begehung einiges bemängelt wurde. Die Flussmeisterin führt ein Beispiel an: „Vielen ist nicht bewusst, dass sie ihr Grundstück destabilisieren, wenn sie ihren Grünschnitt ans Ufer schütten.“ Daher sei es wichtig, den Gewässerrandstreifen freizuhalten.

Ein paar Schritte zeigen: Stimmt der Mindestabstand?

So schreiten die Kontrolleure schon mal Entfernungen ab, um den Mindestabstand von fünf Metern innerorts und zehn Metern außerorts zu überprüfen. Neben Ablagerungen von Holz, Kompost oder anderem losen Material, das bei Hochwasser mitgerissen werden könnte, liegt der Fokus auf wassergefährdenden Stoffen und Anlagen, die im Überschwemmungsgebiet illegal errichtet wurden. Auch standortuntypische Gehölze werden moniert: Darunter fallen nicht nur eine Bambuspflanzung, sondern auch frisch gesetzte Kirschlorbeeren. „Unsere Feuchtgebiete haben eine wichtige Pufferfunktion“, begründet Johanna Brehm, „da ist ein naturnahes Umfeld wichtig.“

Johanna Brehm (links) und Gabi Trüb sind sich einig: Nicht nur die standortfremden Kirschlorbeersträucher links im Vordergrund müssen verschwinden, sondern auch der große Busch vor der Bahnbrücke. „Damit im Hochwasserfall nichts daran hängenbleibt“, erklärt Gabi Trüb. | Bild: Miriam Altmann

Der Biber darf noch weiterbauen

Auch ein großer Busch vor der Bahnbrücke muss weichen, jedoch aus einem anderen Grund, wie Gabi Trüb erläutert: „Der wird unten abgeschlagen, damit im Hochwasserfall nichts daran hängenbleibt.“ Ebenfalls ein Auge haben die Fachleute auf ein anderes Bauwerk: Ein Biberdamm im untersuchten Abschnitt darf aus demselben Anlass eine gewisse Höhe nicht überschreiten. Eine Kerbe auf einem Holzpfahl zeigt an, ab wann in Abstimmung mit dem Landratsamt der Damm reguliert werden darf. „Dann nimmt man oben ein bisschen was weg“, sagt Gabi Trüb. Anders als die menschlichen Anrainer dürfe der Biber sein beanstandetes Werk aber weiterführen.

Hier haben Biber einen Damm errichtet. Damit keine Hochwassergefahr droht, darf das Bauwerk eine gewisse Höhe nicht überschreiten. Die Kerbe auf dem Holzpfahl rechts vor dem Baum zeigt diese Marke an. | Bild: Miriam Altmann

Auch Richtung Aach-Mündung ist recht wenig zu beanstanden

Auch Richtung Mündung der Seefelder Aach in den Bodensee sind die Fachleute unterwegs: „Relativ wenig zu beanstanden“ habe es hier gegeben, sagt Gabi Trüb. „Wir haben hier vor allem Bereiche, bei denen die Abgrenzung privates Grundstück und Gewässergrundstück relativ klar geregelt ist.“ Die Anwohner leben teils schon Jahrzehnte in ihren Häusern – und „sie wissen wohl, dass sie den fünf Meter breiten Gewässerrandstreifen respektieren sollen. Wir haben sehr wenig Einbauten gesehen, die vorgenommen worden sind.“

Eine Steintreppe muss wieder weg

Auch hier haben die Fachleute ein Auge auf loses Material, das bei Hochwasser mitgerissen werden könnte, sowie die Gewässerökologie: Standortfremde Gewächse könnten mit dem Wasser abgeschwemmt werden und sich später schnell und überall verbreiten. Zudem wird darauf geachtet, ob der Fluss so gestaltet ist, dass Fische die Möglichkeit haben, flussaufwärts zu gelangen.

Diese Treppe in die Seefelder Aach muss entfernt werden. | Bild: Holger Kleinstück

Wo kleine Grundstücke sind, ist der Druck auf die Gewässer höher

Komposthaufen, die zu nah an der Aach stehen, oder auch Gehölze wie Forsythien habe man beanstandet, sagt Gabi Trüb. Auch weist sie auf eine Treppe aus Steinblöcken hin, die jemand unerlaubterweise in die Aach gebaut habe. „Aber es ist hier nicht so verbaut, wie man es heutzutage beispielsweise in Neubaugebieten oft sieht“, erläutert Gabi Trüb. Sie führte das darauf zurück, dass heutzutage die Grundstücke meist kleiner als vor Jahrzehnten seien. Da würden kleine Grundstücke oft mehr vollgepackt, der Druck auf die Gewässer werde dadurch größer.

Forsythien sind in Gärten beliebt. Sie blühen zwar jetzt gerade zu der Zeit, in der Jungbienen dringend Nahrung bräuchten. Die Blüten produzieren aber weder Pollen noch Nektar. Gabi Trüb dokumentiert hier einen Standort in Oberuhldingen. | Bild: Holger Kleinstück

Anwohner sensibilisieren, standorttypische Gehölze zu pflanzen

Jetzt müsse man überprüfen, wie die Hauseigentümer künftig mit dem Anpflanzen von standortfremden Gehölzen umgehen. „Es wird sicher schwer werden bei Gehölzen, die auf Grundstücken schon 20, 30 oder 40 Jahre wachsen“, zeigt Trüb Verständnis. „Vielleicht müssen wir die Anwohner der Aach einfach dafür sensibilisieren, dass sie bei Neupflanzungen künftig standorttypische Gehölze nehmen.“