von Miriam Altmann

Am liebsten hätte sie gleich mitgemacht, erzählt Yvonne Endres lachend von ihrem ersten kurzen Einblick in ihre künftige Wirkungsstätte. Doch die neue Leiterin der Bibliothek im Rathaus von Salem wird erst Anfang August ihre Stelle antreten. Noch ist sie bei der Buchhandlung Ravensbuch in Markdorf angestellt, wo sie seit 1998 tätig ist. „Eigentlich wollte ich schon immer in einer Bibliothek arbeiten“, erinnert sich die 45-Jährige, doch nach der Schule entschied sie sich für die kaufmännische Ausbildung bei der Buchhandlung in Markdorf, die damals noch Wälischmiller hieß. „Ich wollte erst mal ausziehen und Geld verdienen“, begründet sie den Entschluss gegen ein Studium.

Zur Person Yvonne Endres ist in Salem aufgewachsen und lebt mit Mann und Hund in Mittelstenweiler. In ihrer Freizeit geht die gelernte Buchhändlerin gern raus in die Natur und beschäftigt sich mit ihren beiden Nichten, die ebenfalls große Leseratten seien: „Das ist ein Familiending bei uns.“ Wenn sie selbst zum Buch greift, darf es etwas Literatisches, Historisches oder auch mal Skurriles sein – „oder ein Krimi, wenn er Hand und Fuß hat“. Generell schätze sie es, wenn man etwas lerne, das in eine gute Geschichte verpackt sei.

In der Buchhandlung habe sie gern gearbeitet, betont Yvonne Endres, und sie werde die Kollegen vermissen, mit denen sie teilweise über 20 Jahre zusammengearbeitet habe. „Es ist aber mal Zeit, etwas Neues auszuprobieren.“ Auch sei im Verkauf momentan viel durch die Internetkonkurrenz im Umbruch, was die Pandemie noch verstärkt habe. Als in diesem Zuge die Buchhandlung Ravensbuch vergangenes Jahr mit Osiander fusionierte, hätten sich die Aufgaben an den Standorten verändert: „Es fielen Sachen weg, die ich gern gemacht habe“, berichtet die 45-Jährige und nennt als Beispiel den Einkauf, der nun zentral ablaufe.

Schon als die Bücherei ins Rathaus zog, war Endres interessiert

„Ach, das wäre was für mich“, hatte Yvonne Endres bereits gedacht, als die Salemer Bibliothek ins neue Rathaus zog. Und als eine Freundin ihr kürzlich mitteilte, dass die bisherige Leiterin Anja Steppacher aufhöre, habe sie die Chance ergriffen. „Es ist ein Sprung ins kalte Wasser“, sagt die 45-Jährige, die Respekt vor ihren neuen Aufgaben hat. „Aber das Wichtigste ist, dass man Bücher mag und gern mit Menschen arbeitet.“ Die ersten zwei Wochen werde sie von ihren beiden Kolleginnen eingearbeitet und danach habe sie während der Sommerschließzeit drei Wochen Zeit, um sich beispielsweise in die Software einzuarbeiten – und um Bücher einzukaufen. „Da freue ich mich am meisten drauf.“

Sie freut sich darauf, einen Buchbestand aufzubauen

Während in einer Buchhandlung der Umsatz und die Verkaufszahlen im Vordergrund ständen, könne sie nun einen Bestand aufbauen: „Es ist schön, wenn man die Bücher behalten kann“, sagt Yvonne Endres schmunzelnd. Gespannt ist sie, ob der Kontakt zu den Menschen anders sein wird. „Ich kann noch nicht einschätzen, was die Beratung angeht.“ In der Buchhandlung wollten die Kunden genau wissen, was sie kaufen, wohingegen man in einer Bücherei auch mal etwas auf gut Glück ausleihe. Vorbereitet ist die gelernte Buchhändlerin auf jeden Fall: Spezialisiert sei sie auf Belletristik, geschichtliche Themen und Bilderbücher, doch in der kleinen Markdorfer Buchhandlung habe jeder zu allen Genres beraten.

Die jungen Leser sind ihr wichtig

„Ich finde es schön, dass jeder kommen und sich mit Lesestoff eindecken kann“, würdigt Yvonne Endres die Idee einer Bibliothek. Ihr ist es wichtig, Kinder an Bücher heranzuführen, wie es bei der aktuell laufenden Aktion „Heiß auf Lesen“ geschehe. „So in der Art würde ich auch weitermachen“, bezieht sie sich auf das Vermächtnis ihrer Vorgängerin. „Sie hatte tolle Ideen“, spricht die 45-Jährige unter anderem die Bibliothek der Dinge an, die Anja Steppacher eingeführt hatte.

Yvonne Endres möchte auch Veranstaltungen anbieten, sofern es die Corona-Situation im Winterhalbjahr gestatte. „Ich muss erst einmal gucken, was man machen kann.“ Das Einzige, worauf sie während ihrer Arbeitszeit verzichten müsse, sei ihre junge Hündin: „Sukha kann leider nicht mit, aber daher ist die Halbtagsstelle perfekt“, sagt Yvonne Endres. „Sukha ist Pali und bedeutet ‚alles, was glücklich macht‘.“