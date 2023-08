Für viele sind sie lästiger Abfall, für Margot Kerner aber Gold wert: Kronkorken. Sie sammelt die kleinen Flaschendeckel, und zwar nicht einfach so, sondern für einen guten Zweck. Sie sammle für das Projekt Black Forest Ladybug, sagt die 61-Jährige. Das Projekt sei vor wenigen Jahren von Deniz Majer aus dem Schwarzwald ins Leben gerufen worden. Menschen im süddeutschen Raum sammeln über mehrere Monate tonnenweise Kronkorken, die dann an einem Ort zusammengebracht und beim örtlichen Schrotthändler gegen den Materialwert eingetauscht werden, erklärt Kerner. Das Geld werde an den Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen gespendet.

Das Sammelfieber hat sie gepackt

Über soziale Netzwerke ist Margot Kerner auf die Initiative gestoßen. Inzwischen sei sie voll im Sammelfieber: „Es ist fast schon eine Sucht.“ Früher sei sie, wie die meisten, an herumliegenden Kronkorken vorbeigelaufen, habe sich vielleicht noch geärgert, aber sie nicht aufgehoben. „Heute bücke ich mich, jedes einzelne Mal.“

Kerner ist Dauercamperin auf dem Campingplatz in Salem-Neufrach. Die 61-Jährige wohnt eigentlich in der Nähe von Horb am Neckar, verbringt aber über die Sommermonate viel Zeit am See. Als selbstständige Friseurin arbeitet sie in Alten- und Pflegeheimen und kann sich ihre Zeit frei einteilen, was ihrer Sammelleidenschaft zugutekommt. Das Vorzelt ihres Wohnwagens dient dabei als Lagerraum. Gerade erst hat eine Familie aus dem Odenwald, die in Salem Urlaub macht, zwei volle Kartons bei ihr abgeliefert. „Es gibt auch ein Kind hier auf dem Platz, das macht alle wegen der Korken verrückt“, sagt Kerner und schmunzelt.

Eimer voller Kronkorken

Wo sie auch hingehe, das Thema Kronkorken habe sie immer im Hinterkopf: „Wenn mein Mann und ich hier irgendwo essen gehen, frage ich hinterher immer nach den Kronkorken.“ Einige Gastronomiebetriebe würden inzwischen sogar von sich aus sammeln. Auch auf ihr privates Umfeld hat ihr Einsatz abgefärbt. „In der Reifen-Werkstatt meines Sohnes wird zum Beispiel viel abgegeben. Er und mein Mann kriegen bei den Mengen bald Zustände“, sagt Kerner lachend. Voller Begeisterung zeigt sie Bilder von Eimern, Kofferräumen und Big-Bags voller Kronkorken. „Wenn ich die großen Säcke sehe, dann fahre ich da auch mit Händen und Armen durch, das ist ein tolles Gefühl.“

Im März 2022 sei die erste große Übergabe gewesen, erzählt Kerner. Darunter auch der Erlös aus ihren gesammelten Korken – knapp drei Tonnen. Nach etwa eineinhalb Jahren waren an der zentralen Sammelstelle bei Deniz Majer insgesamt mehr als 21 Tonnen zusammengekommen, umgerechnet über zehn Millionen Kronkorken. Persönlich kennengelernt habe sie den Initiator aber noch nicht, erzählt sie: „Wir kennen uns nur über WhatsApp.“

Wert von Kronkorken Das Sammeln von Kronkorken ist ein beliebter Weg, Geld für einen guten Zweck aufzutreiben. Ein handelsüblicher Kronkorken mit 21 Zacken besteht aus Weißblech und wiegt knapp zwei Gramm. Der Materialwert schwankt stark: Die Regu Recycling Metallhandels GmbH in Friedrichshafen nennt als aktuellen Preis 50 Euro pro Tonne Weißblech. Im Frühjahr 2022 habe der Wert noch bei etwa 300 Euro pro Tonne gelegen. Dieser Preisrückgang sei auf die sinkende Nachfrage zurückzuführen.

Damals brachte der Materialwert eine Summe von 6156,63 Euro ein. Mit dem Geld konnte die Patenschaft für zwei Zimmer im Elternhaus der Tübinger Kinderklinik übernommen werden, erzählt Kerner, damit Eltern ihre Kinder während der Behandlung nicht allein lassen müssen. „Wenn ich daran denke, kriege ich Gänsehaut“, sagt die 61-Jährige sichtlich bewegt.

Das Ehrenamt liegt Margot Kerner am Herzen: „Auch, wenn es das Projekt irgendwann nicht mehr geben sollte, würde ich weitermachen.“ Außerdem sei sie demütiger geworden: „Ich bin noch dankbarer, dass meine Familie nicht betroffen ist. Was erkrankte Kinder und Familien da erleben – das ist einfach unfair.“

Aktuell ist der Preis für Weißblech deutlich niedriger als noch im Frühjahr 2022. Davon lässt sich Margot Kerner nicht beeindrucken. „Es ist einfach ein saugutes Gefühl, durch so etwas Gutes zu tun. Man kann todkranken Kindern helfen.“ Sie freue sich über jede einzelne Spende. „Meine Enkelin schmeißt mir manchmal einzelne Korken durch den Briefkastenschlitz, die ich dann aufheben darf“, schildert sie. „Oder wenn mir Menschen im Pflegeheim ein kleines Tütchen mitbringen, da geht mein Herz auf.“ Für sie ist klar: „Jeder Korken zählt.“