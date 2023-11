Hätte es das neue Biotop an der Stefansfelder Straße gebraucht? Landwirt Hubert Einholz hat eine klare Meinung: „Wir haben genug Biotope“, sagt der Vorsitzende des BLHV-Ortsverbands (Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband) von Salem und Uhldingen-Mühlhofen. Im September hatte der Gemeinderat mit knapper Mehrheit beschlossen, die ehemalige Aushub-Lagerfläche für die Bauarbeiten in der Neuen Mitte an der Stefansfelder Straße in Richtung Mimmenhausen nicht als Ackerfläche zu rekultivieren: Da sich das gemeindeeigene Areal zwischenzeitlich zu einem Lebensraum für bedrohte Tierarten entwickelt hatte, soll es künftig als Biotop gepflegt werden. Über diese Nachricht im SÜDKURIER ärgerte sich Hubert Einholz und bezieht jetzt als Landwirt Stellung dazu.

Flächenverbrauch für das Schlosseefest

Als Vertreter der Landwirtschaft kritisiert Einholz den zunehmenden Verbrauch von Ackerflächen. Aktuell laufe eine Aktion gegen den Flächenfraß, die sich „Ländle leben lassen“ nenne – mit dem Ziel, dass sich der Landtag mit dem Thema befasst. In den vergangenen Jahren seien den Salemer Landwirten vier bis fünf Hektar entzogen worden, berichtet der Bauer: Zwei Hektar neben den Tennisplätzen seien zu einer Parkfläche geworden, für den Skaterpark seien noch einmal 60 Ar weggefallen. „Ich musste 87 Ar für einen Notfallparkplatz abgeben, falls es am Schlossseefest nicht reicht“, ergänzt er. Zwar könne man auf dem Grundstück, das er zuvor gepachtet hatte, noch Gras ernten, „das ist aber keine gescheite Nutzung mehr“.

Einholz: „Das Biotop hätte es nicht gebraucht“

Der Hektar an der Stefansfelder Straße falle zusätzlich weg: „Jetzt kommt das Biotop, das man nicht gebraucht hätte“, kommentiert Hubert Einholz. An dieser Stelle sei es isoliert – eine Vernetzung im Sinne des geforderten Biotopverbunds gebe es nicht. Den dort vorgefundenen hochwertigen Boden könne man vermutlich auch an anderer Stelle hervorbringen, glaubt Einholz. Für ein Biotop hätte der Landwirt andere Ideen: „Es gäbe wahrscheinlich Flächen, die landwirtschaftlich nicht so wertvoll wären“, sagt er und schlägt Steilhänge, Waldränder und nasse Wiesen vor, wo Ackerbau schwierig wäre.

Eigentlich sollte die ehemalige Aushub-Lagerfläche für die Bauarbeiten in der Neuen Mitte wieder zur Ackerfläche werden. Doch das Areal an der Stefansfelder Straße habe sich ökologisch entwickelt, wie Bauamtsleiter Marc Dürrhammer im Gemeinderat berichtete. Daher wird die Fläche künftig als Biotop gepflegt. | Bild: Altmann, Miriam (Extern)

Klimawandel reduziert Erträge

Der Klimawandel verschärfe diese Situation zusätzlich: Nach einem nassen Frühjahr und einem heißen Sommer sei der Ertrag nicht berauschend gewesen, berichtet Einholz. „Die guten Flächen mit tiefgründigen Böden können das kompensieren“, sagt er. Durch die zunehmenden Wetterextreme sei es wichtig, dass die Böden Starkregen sowohl aufnehmen als auch speichern könnten. „Daher sollten wir hochwertige Flächen schonen und nicht noch ein Biotop reinsetzen“, appelliert der Landwirt. „Die besten Böden sind schon bebaut“, erwähnt er mit Blick auf das Gewerbegebiet.

Der Biber als Rivale um Flächen

Im Konkurrenzkampf um die Flächen mischt seit einigen Jahren auch der Biber mit. Inzwischen gebe es tausende Exemplare in Baden-Württemberg, die sich nähmen, was sie brauchten, zeigt Hubert Einholz eindrücklich auf seinem eigenen Grund: „Der hat ein paar hundert Quadratmeter Mais mitgenommen“, kommentiert er das Werk seines tierischen Nachbarn. „Das Problem ist: Der ist so geschützt, den darfst du nicht mal krumm angucken.“ In Bayern werde der Biber schon gejagt und für betroffene Landwirte gebe es einen finanziellen Ausgleich, weiß der Bauer.

Hubert Einholz zeigt das neueste Werk seines tierischen Nachbarn: Der Biberdamm besteht hauptsächlich aus den Maispflanzen, die er sich vom Feld des Landwirts geholt hat. | Bild: Altmann, Miriam (Extern)

Keine Entschädigung für betroffene Landwirte

Bei der Biberbeauftragten im Landratsamt hatte sich Hubert Einholz daher nach Entschädigungsmöglichkeiten erkundigt. „Da kam die Auskunft: Das haben Sie zu dulden“, erinnert er sich. Dieser Satz sei ihm und seinen Kollegen schon vertraut: „Wir haben das Biotop zu dulden, wir haben den Biber zu dulden, aber den Schaden müssen wir Landwirte tragen“, ärgert er sich. Kreissprecher Lars Gäbler begründet die unterschiedliche Handhabung in den Bundesländern: „Da sich der Biber in unserer Region auf natürlichem Wege wieder angesiedelt hat, sehen das europäische und nationale Naturschutzrecht bei entstandenen Schäden keine finanziellen Entschädigungen vor.“ In Bayern sei das anders, weil der Biber dort vom Menschen wieder ausgesiedelt worden sei.

So geht die Gemeinde Salem mit dem Biber um Auch die Gemeinde Salem ist von den Aktivitäten der Biber betroffen. Sabine Stark zählt von Verwaltungsseite auf, welche Arbeiten dadurch anfallen: „Die Dämme müssen regelmäßig vom Bauhof kontrolliert werden, wodurch Personalkosten entstehen.“ Auch müssten beschädigte Bäume im Gefährdungsfall gefällt, nachgepflanzt und durch Verbissschutz aus Drahtgeflecht geschützt werden. Würden Wege unterhöhlt, müssten die Löcher repariert werden. Die insgesamt anfallenden Kosten könne die Verwaltung nicht beziffern. Hubert Einholz spricht von vielen tausenden Euro, als sich der Biber in der Schlosswiesenstraße ausbreitete.

Der Biberdamm | Bild: Altmann, Miriam (Extern)

Landratsamt unterstützt beim passiven Schutz

Der Pressesprecher des Bodenseekreises erklärt, dass das Landratsamt als untere Naturschutzbehörde beim passiven Schutz berate, also dem Schutz von Gehölzen durch Drahthosen oder landwirtschaftlicher Flächen durch Elektrozäune. „Material für Schutzmaßnahmen wie Zäune oder Verbissanstrich stellen wir zudem kostenfrei zur Verfügung“, so Gäbler. Hier werde allerdings je nach Anbauform unterschieden: „Schutzzäune in Form von Elektrozäunen gibt es nur für Obstanlagen“, merkt er an. „Den Schutz von Äckern gibt es tatsächlich nicht.“

Der Kreissprecher weist jedoch darauf hin, dass die Behörden frühzeitig über Biberdämme und dadurch vernässte Flächen informiert werden sollten, um Lösungen finden zu können. Auch gebe es die Möglichkeit, einen Extensivierungsvertrag mit dem Land abzuschließen: Werde die Bewirtschaftung einer Fläche zur Schaffung höherwertiger Biotope aufgegeben, erhalte der Landwirt einen finanziellen Ausgleich für den Ertragsausfall.