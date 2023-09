An der Weildorfer Straße führt kein Weg vorbei: So könnte das doppeldeutige Fazit aus der Gemeinderatsdebatte über den Ausbau der Neufracher Nordumfahrung lauten. Um die Weildorfer Straße zu entlasten, soll Neufrach nordwestlich umfahren werden. Von der Stefansfelder Straße her soll der Verkehr auf Höhe der Schlossseeallee nach Osten auf die Kreisstraße 7759 bis zum Hardtwaldkreisel fließen. Dafür muss der Landwirtschaftsweg zwischen dem Schlossseestadion und dem Campinghof Gern ausgebaut werden. Die Pläne für diese sogenannte Nordspange sind laut Bauamtsleiter Marc Dürrhammer seit über 20 Jahren auf Gemeinde- und Kreisebene im Gespräch.

Die geplante Nordspange. | Bild: SK-Grafik/Kerstan

Befremden in Bürgerversammlung über Rückbau

In der Bürgerversammlung in Neufrach im Juni hatte Bürgermeister Manfred Härle das Thema bereits angesprochen. Seine Ankündigung, dass im Gegenzug die Straße zwischen dem Campinghof und dem Neufracher Ortseingang zurückgebaut werden müsse, stieß nicht gerade auf Begeisterung. „Das wird ein Schotterweg“, sagte Härle und schloss mit der Botschaft: „Beides können wir nicht haben.“ In der jüngsten Ratssitzung bat er um ein aktuelles Stimmungsbild. „Man könnte durchaus zum jetzigen Zeitpunkt die Nordspange in Angriff nehmen“, eröffnete der Bürgermeister dem Gremium, „aber bevor man Klimmzüge macht, sollte man absprechen, ob sie unter heutigen Rahmenbedingungen noch gewollt ist“.

Die Geschichte der Nordspange Das zur Jahrtausendwende diskutierte Verkehrskonzept Salem sah die Nordspange bereits vor. 2004 wurde eine Planungsstudie in Auftrag gegeben, aus der vier Varianten hervorgingen. Der Gemeinderat entschied sich 2005 für eine Route parallel zur Deggenhauser Aach, doch später schwenkte man auf die derzeitige Streckenführung um, da sich der Neubau einer Straße entlang eines Gewässers mittlerweile als nicht mehr genehmigungsfähig erwies. Verkehrs- und Lärmgutachten der letzten Jahre erachteten die Realisierung der Nordspange als zielführend, jedoch nur mit Abhängung der Weildorfer Straße.

Lastwagen kommen nicht aneinander vorbei

Von Peter Frick (CDU) gab es ein eingeschränktes Ja: „Es ist nicht die optimalste Lösung, aber wir in Stefansfeld sind um jedes Fahrzeug froh, das nicht durchfährt.“ Arnim Eglauer (SPD) bestätigte Dürrhammers Bericht über eine Verkehrsschau in der Weildorfer Straße, die gezeigt hatte, dass auf Höhe der Kirche auf den Gehweg ausgewichen werden müsse, wenn sich dort zwei Lastwagen begegnen. „Wir müssen unbedingt eine Lösung finden“, meinte Eglauer. Diese sah Klaus Bäuerle (GoL) jedoch nicht in der Nordspange: „Reine Geldverschwendung“, befand er und schlug ein einseitiges Durchfahrtsverbot für den Schwerlastverkehr sowie dessen Kontrolle vor. Härle gab zu bedenken, dass die Tonnagebegrenzung zulasten des Nadelöhrs Stefansfeld gehe. „Aber nur in eine Richtung“, hielt Bäuerle dagegen.

Tonnagebegrenzung Unter Tonnagebegrenzung versteht man eine Lastbeschränkung für eine Straße. Der Begriff stammt eigentlich aus dem Schiffsbau. Die Lastbeschränkung oder sogar Vollsperrung für den Schwerverkehr ist ein wirksames Mittel, um eine massive Schadensausbreitung zu verhindern und die Straßenverbindung überhaupt für den Personenverkehr weiterhin nutzbar zu halten. Denn grundsätzlich ist der Schwerverkehr der maßgebliche Grund für Fahrbahnschäden. Anders als bei Brücken wird für Straßen keine mathematische Formel zur Berechnung der Tonnagebegrenzung angewendet. In Abhängigkeit des Schadensbildes und der sonstigen Randbedingungen – dazu zählen mögliche Alternativführungen, theoretische und praktische Um- und Ausbaumöglichkeiten – wird in Abstimmung mit der Straßenverkehrsbehörde die notwendige Beschränkung festgelegt.

Überbleibsel eines Verkehrskonzepts

Henriette Fiedler (FWV) war ebenfalls gegen die komplette Abhängung der Weildorfer Straße: „Die Straße braucht eine Entlastung, aber wir müssen ein bisschen übergeordneter denken“, verwies sie auf das Verkehrskonzept, dessen verbliebener Rest die Nordspange sei. Neben einigen frequentierten Bushaltestellen sei auch die zunehmende Belastung der Markdorfer Straße zu berücksichtigen. Petra Herter (CDU) machte daher deutlich, dass die Nordspange nur gemeinsam mit der Südumfahrung sinnvoll sei. Außerdem müsse man im Blick haben, dass man sich mit der neuen Achse den Verkehr direkt in die Neue Mitte hole.

Härle: Beides können wir nicht haben

Adolf Eblen (CDU) wollte die Chance auf Entlastung dennoch nicht ungenutzt lassen: „Der Schwerverkehr von Ostrach und Pfullendorf könnte an den Ortschaften vorbeigeleitet werden“, versprach er sich mehr Lebensqualität durch einen minimalen Eingriff in die Natur. Was den von Härle angekündigten Rückbau als Schotterweg anging, meinte er jedoch: „Da haben Sie nicht nur die Neufracher erschreckt.“ Der Bürgermeister sah darin einen Widerspruch: „Ich verstehe den Wunschgedanken, aber das ist nicht realisierbar.“ Ohne die Abhängung sei es utopisch, die Nordspange in ein Genehmigungsverfahren zu bekommen. „Es muss gewährleistet werden, dass der Verkehr sie zwingend in Anspruch nimmt.“ Wenn die Weildorfer Straße im Bestand bleibe, sei fraglich, wie viele die neue Verbindung nutzen würden.

Abhängung der Weildorfer Straße bleibt kontrovers

Petra Karg (GoL) wünschte sich daher vor einer Abstimmung eine Wirksamkeitsstudie. Härle beharrte allerdings auf einem Stimmungsbild für die Kreisverwaltung. „Wir müssen vielleicht so offen und ehrlich sein und sagen, die Rahmenbedingungen haben sich geändert.“ Er sei bereit, das mit Problemen behaftete Vorhaben auf den Weg zu bringen, brauche dafür aber komplette Rückendeckung. „Wenn es da keine Geschlossenheit gibt, dann lasse ich die Finger davon, sehen Sie es mir nach.“

Herter unterstrich, dass lediglich die Abhängung der Weildorfer Straße kontrovers sei. Sie erkundigte sich, ob man diese als Gemeindestraße für den innerörtlichen Verkehr herunterstufen könnte – „asphaltiert, aber schmäler“. Der Bürgermeister konnte sich dazu noch nicht positionieren: „In der Tiefe sind wir gar nicht eingestiegen“, antwortete er und versprach, dies noch einmal mit der Straßenverkehrsbehörde abzuklären. Auf Eglauers Frage nach der Konsequenz der Verkehrsschau meinte Härle: „Es läuft so weiter wie die letzten 30 Jahre.“