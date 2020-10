Manfred Härle wurde am vergangenen Sonntag erneut zum Bürgermeister der Gemeinde Salem gewählt. Er konnte 50,6 Prozent der Wähler für sich begeistern (2673 Stimmen). Auf Birgit Baur entfielen 39,4 Prozent der Stimmen (2080) und auf Roland Martin 8,4 Prozent (444).

Sonstige Personen erhielten nur 88 gültige Stimmen (1,7 Prozent) anstatt 122, wie zunächst angenommen. Und 83 anstatt 50 Stimmen waren ungültig, wie der Gemeindewahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Montag feststellte.

In 14 Wahllokalen wurden die Stimmen der Salemer Wähler ausgezählt. Hier im neuen Rathaus in Mimmenhausen. | Bild: Mardiros Tavit

Die Wahlbeteiligung lag bei 58,3 Prozent. 5368 von 9213 Wahlberechtigten hatten per Briefwahl oder in einem der Wahllokale ihre Stimmen abgegeben. Die Wahlergebnisse aus den Teilorten, die Stimmen zum endgültigen Wahlergebnis sowie Bilder und Videos zur Bürgermeisterwahl in Salem finden Sie in diesem Artikel.

Von der Verkündung am Rathaus über den Besuch in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montag bis hin zu einer kleinen Umfrage unter Salemer Bürgern, was sie vom Wahlergebnis halten.

Ergebnis der Bürgermeisterwahl kurz nach 19 Uhr

Am Sonntagabend hatten sich nicht wenige Bürger am neuen Rathaus in Mimmenhausen versammelt, um die Auszählung an einem Bildschirm im Freien mitzuverfolgen. Nach und nach wurden die Ergebnisse aus den Wahllokalen veröffentlicht, ehe die Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Petra Karg, gegen 19 Uhr das vorläufige Wahlergebnis verkündete.

Video: Mardiros Tavit

Insgesamt waren es für den Amtsinhaber 2673 Stimmen (50,3 Prozent). Birgit Baur erzielte 39,1 Prozent (2079 Stimmen). Für Roland Martin stimmten 8,3 Prozent (444 Stimmen). Dieses Ergebnis sollte am Montag noch vom Gemeindewahlausschuss angepasst werden.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Bekanntgabe vor dem Rathaus. Sie spendeten dem Wahlsieger Manfred Härle rhythmisch Beifall. | Bild: Mardiros Tavit

Knappes Rennen zwischen Härle und Baur

Gerade in den großen Teilorten Mimmenhausen und Neufrach, mit den kontroversen Themen Neue Mitte, Gewerbe, Landwirtschaft, Ortsdurchfahrt, hatte die Diplom-Betriebswirtin Birgit Baur viel Zuspruch erfahren und Manfred Härle aber auch in den kleinen Teilorten teils in der Wählergunst überholt.





Video: Mardiros Tavit

Zum knappen Wahlausgang sagte der alte und neue Bürgermeister dann: „Ein gutes Pferd nimmt die Hürde knapp“, wobei ein so knappes Ergebnis „nicht hätte sein müssen“. Er führte die Gegenstimmen darauf zurück, dass der „aneckt, der viel auf den Weg bringt“.

Birgit Baur war Manfred Härle gerade in den großen Teilorten Mimmenhausen und Neufrach dicht auf den Fersen gewesen. Hier gratulierte sie dem alten und neuen Bürgermeister. | Bild: Mardiros Tavit

Birgit Baur erklärte, enttäuscht zu sein. Sie hoffe darauf, dass sie Impulse für die weitere kommunale Verwaltungsarbeit setzen konnte, und dass Manfred Härle gewissen Themen „eine höhere Priorität“ einräumen möge. Sie zählte hier die Themen „Führungsstil, demokratisches Denken, Nachhaltigkeit und das Soziale“ auf. Sie wünsche dem Gemeinderat „viel Kraft für kluge und vorausschauende Entscheidungen“. Eine längere Stellungnahme von ihr zum Wahlausgang haben wir hier im Video für Sie:

Video: Mardiros Tavit

Was sagen die Gemeinderatsfraktionen?

Die Reaktionen der Gemeinderatsfraktionen fielen in einer ersten Befragung am Sonntagabend sehr gemischt aus: „Wir waren für einen Wechsel in der Amtsführung, speziell im Umgang mit dem Gemeinderat als Bürgervertretung.“ Mit diesen Worten kommentierte zum Beispiel Henriette Fiedler, Sprecherin der Freien-Wähler-Fraktion, das Wahlergebnis.

„Ich bin froh, dass es so ausgegangen und der Wahlkampf nun vorbei ist“, erklärte Petra Herter, Sprecherin der CDU-Fraktion. Den Wahlkampf habe sie teilweise als unterirdisch empfunden. Petra Herter hätte sich allerdings ein klareres Wahlergebnis gewünscht, egal wer das Rennen am Ende gewonnen hätte.

Video: Mardiros Tavit

Ralf Gagliardi von der Grünen offenen Liste sah eine Chance vertan, jemand anderen an die Spitze des Rathauses zu bekommen. Klaus Hoher, Sprecher der FDP-Fraktion, sagte: Wer 16 Jahre im Amt sei, schaffe sich naturgemäß nicht nur Freunde, sondern auch Gegner.

Arnim Eglauer von der SPD-Fraktion meinte: Die absolute Mehrheit von Manfred Härle mit zehn Prozent Vorsprung vor der zweitplatzierten Birgit Baur sei ein klares Ergebnis. Darüber freue er sich. Die vollständigen Stellungnahmen der Fraktionen finden Sie in dem Artikel, der hier verlinkt ist:

Roland Martin hatte im März schon in Uhldingen-Mühlhofen um das Amt des Bürgermeisters kandidiert. Dort erzielte er 3,4 Prozent der Wählerstimmen, in Salem knapp über 8 Prozent. Bei der Verkündung des Wahlergebnisses vor dem neuen Rathaus war er laut Bürgern nur kurz zugegen.

An die Presse verschickte er am späteren Sonntagabend noch eine Stellungnahme, in der er sich einen zweiten Wahlgang nach der Nachzählung wünschte und seinen Wählern ans Herz legte, für Birgit Baur zu stimmen. Er wollte nicht mehr kandidieren.

Gemeindewahlausschuss passt Ergebnis an

Dieser Wunsch erfüllte sich nicht. In der öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses am Montagabend wurde das Wahlergebnis lediglich noch etwas angepasst. So kommt Manfred Härle beispielsweise bei gleicher Stimmenanzahl im offiziellen Ergebnis der Bürgermeisterwahl auf insgesamt 50,6 Prozent der Wählerstimmen.

Wie dies zustande kommt, erfahren Sie in diesem Bericht. Auch hat der SÜDKURIER einmal aufgeschrieben, was auf ungültigen Stimmzetteln so drauf steht. Selbst das Christkind kam in Salem vor.

So sehen Salemer Bürger die Wiederwahl

Rund 20 Bürger wurden bei einer kleinen Umfrage auf das Wahlergebnis angesprochen. Dabei zeigte sich Unterstützung sowohl für Bürgermeister Manfred Härle als auch für Herausforderin Birgit Baur. Einige wenige waren dazu bereit, sich mit Namen öffentlich zu äußern. Kritik gab es für die Wahlbeteiligung von 58,3 Prozent. Viele hielten diese für zu niedrig. In dem nachfolgenden Artikel wurden die Antworten der Bürger zusammengefasst.