von Miriam Altmann

Im Sekretariat herrscht rege Geschäftigkeit: Sabrina Wesle telefoniert, Madlene Tavit hämmert ihr gegenüber in die Tasten. „Es ist vieles aufzuarbeiten, was liegengeblieben ist“, erklärt Sabrina Wesle, nachdem sie aufgelegt hat.

Da Bürgermeister Manfred Härle im Urlaub sei, falle seine Kalenderbearbeitung weg, auch das Mitteilungsblatt „Salem aktuell“ pausiere gerade, beschreibt Sabrina Wesle weiter. Somit könne sie nun die letzten Sitzungsprotokolle und die Kurtaxeabrechnungen für die privaten Vermieter fertigstellen, während Madlene Tavit die Vorbereitungen für die beiden neuen Auszubildenden treffe, die im September anfangen.

Die Sekretärinnen Sabrina Wesle und Madlene Tavit haben auch über den Sommer genügend Arbeit auf dem Schreibtisch. | Bild: Miriam Altmann

Ansonsten falle das Übliche an: Die Bearbeitung der Post, die Pflege der Website und die Bürobestellungen für das ganze Haus liegen in der Verantwortung der beiden Sekretärinnen. Dazu erstellen sie die Jubilarslisten für die Ortsreferenten und besorgen die Präsente der Gemeinde.

Seit Anfang August ist Benjamin Groß neuer Ansprechpartner für die Kindergärten

Hinter der Tür im dritten Stock verbirgt sich ein noch unbekanntes Gesicht: Benjamin Groß hat erst Anfang August im Salemer Rathaus angefangen und arbeitet sich gerade in sein Sachgebiet „Kindergärten“ ein.

„Vorher war ich beim Landratsamt Bodenseekreis als Sachbearbeiter für Eingliederungshilfe tätig“, erzählt der neue Mitarbeiter. Er habe sich weiterentwickeln wollen und die Stellenausschreibung habe ihn angesprochen, begründet er seine Bewerbung. „Ich fand die Gemeinde schon immer interessant“, offenbart der Markdorfer, der mit seinen Kindern gern an den Schlosssee geht.

Ein neues Gesicht im Salemer Rathaus: Benjamin Groß ist seit Anfang August zuständig für die Kindergärten. | Bild: Miriam Altmann

Doch statt Freibad steht für Benjamin Groß aktuell die Bedarfsplanung für das neue Kindergartenjahr auf dem Programm. Sein Ziel dabei: „Die Plätze so zu entwickeln, dass alle Kinder in Salem einen Betreuungsplatz bekommen.“ Mit den beiden neuen Kindergärten sei man dabei auf einem guten Weg, doch es werde schwieriger, Personal zu akquirieren.

Manuel Lenski managt die öffentlichen Flächen

Ein Stockwerk tiefer koordiniert Manuel Lenski sein urlaubs- und krankheitsbedingt dezimiertes Team. Er ist zuständig für den Bauhof und die öffentlichen Flächen, die auch im Sommer gepflegt werden wollen. „Mit dieser Mannschaftsstärke kriegen wir die wichtigsten Arbeiten erledigt, aber was Aufschub duldet, wird verschoben“, macht er deutlich. Zum Rasenmähen, Heckenschneiden und zu den wöchentlichen Mülltouren komme die Pflege der Gräben und Bäche, damit sie bei Starkregen nicht über ihre Ufer treten.

Manuel Lenski ist zuständig für Bauwesen und Liegenschaften. | Bild: Miriam Altmann

Auch gebe es immer wieder kurzfristig anfallende Arbeiten – zum Beispiel, wenn ein Baum umstürze: „Wenn Gefahr in Verzug ist, muss die andere Arbeit liegenbleiben“, sagt Manuel Lenski. Im Normalfall bleibe aber Zeit für die Kontrolle der Stundenzettel der Bauhof-Mitarbeiter oder die Nachbereitung des Schlossseefests. Da der Rummelplatz von der Gemeinde betrieben werde, protokolliere er gerade, wo Verbesserungsbedarf bestehe: „In einem Jahr weiß das sonst keiner mehr.“

Stefanie Müller und Wolfgang Koch haben gerade in den Ferien viel zu tun

Im Hochbauamt halten Stefanie Müller und Wolfgang Koch die Stellung. „Bei uns gibt‘s kein Sommerloch“, sagt die stellvertretende Amtsleiterin. Die Gebäude müssten das ganze Jahr über gewartet werden und notwendige Umbau-, Sanierungs- und Reinigungsarbeiten ließen sich gerade an den Schulen und Kindergärten am besten in den Sommerferien erledigen.

Neben dem Alltagsgeschäft befasst sich das Duo im Hochbauamt gerade mit einem Auftrag des Gemeinderats, mögliche Standorte für Fotovoltaik-Anlagen auf den kommunalen Gebäuden zu ermitteln. Zudem binde die Glasfassade am Bildungszentrum und der Kindergartenneubau in Stefansfeld Kapazitäten.

Stefanie Müller und Wolfgang Koch vom Hochbauamt | Bild: Miriam Altmann

Um die Haupt-Urlaubszeit abzudecken, wechsle man sich im Team so ab, dass möglichst immer zwei Personen da seien. „Wir kennen uns untereinander gut und haben ein gutes Verhältnis, daher läuft der Informationsfluss auch gut“, bestätigt Amtsleiter Wolfgang Koch.

Uli Brandstetter und Virginia Bürgel sind sehr gefragt

Auch bei den Bürgerdiensten wird man den vielen Aufgaben nur mit Mühe gerecht: „Wir würden gern in den Ferien aufarbeiten, aber das schaffen wir nicht“, seufzt Amtsleiterin Virginia Bürgel. „Der Sommer ist für uns Hochsaison“, pflichtet ihr Uli Brandstetter bei. Zum einen gebe es mehr Hochzeiten, zum anderen kämen täglich Anfragen von Badegästen: „Wie ist die Wassertemperatur des Schlosssees? Darf ich mein SUP-Board oder meinen Hund mitbringen? Darf ich noch vom Piratenschiff springen?“, zählt Virginia Bürgel einige Beispiele auf, wo schon ein Blick auf die Website der Gemeinde weitergeholfen hätte.

Uli Brandstetter und Virginia Bürgel vom Amt für Bürgerdienste | Bild: Miriam Altmann

Reisepässe seien derzeit ebenfalls sehr gefragt, ebenso wie Grundbucheinsichten aufgrund des neuen Grundsteuer-Antrags. Darüber hinaus müsse man sich im Sommer mehr mit Parkkonflikten, Heckenwuchs in Straßen und Ruhestörungen auseinandersetzen, ergänzt ihr Stellvertreter.

Beim Schlossseefest habe es allerdings keine Anwohnerbeschwerden gegeben: „Ich habe den Eindruck, die haben lieber mitgefeiert“, sagt Virginia Bürgel schmunzelnd.