Salem-Mittelstenweiler vor 2 Stunden

Vom Tisch hinter den Tresen: Gast übernimmt Traditions-Gaststätte

Daniel Duttlinger, bisher nur Besucher im „Rössle“, übernimmt das Ruder in der Gaststätte in Mittelstenweiler. Der Neue will vieles so machen wie der vorherige Pächter, aber auch eine eigene persönliche Note einbringen.