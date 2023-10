„Ich freue mich, dass Sie hier sind.“ Diese Worte von Landrat Luca Prayon hatten im Bibliothekssaal des Schloss Salem eine besondere Bedeutung. Während im Schlossgarten das Kreisfamilienfest unter dem Motto „Vereinssport tut gut“ stattfand, hatte der Bodenseekreis im Rahmen des Festes zu einer Einbürgerungsfeier geladen. Die Einladung galt den Menschen, die in den zurückliegenden zwei Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen und den Bodenseekreis zu ihrer Heimat gemacht haben.

In der Bibliothek in der Prälatur des Salemer Schlosses feiern mehr als 100 Menschen ihre deutsche Staatsbürgerschaft. Eingeladen haben der Bodenseekreis und der neue Landrat Luca Prayon. | Bild: Katharina Kitt

Unter ihnen auch die drei Schwestern Nahid, Venus und Narges Kohistani. Sie sind gemeinsam mit ihrer Familie 2014 aus Afghanistan nach Deutschland geflohen. Damals kamen sie in Passau in Bayern an, inzwischen leben sie in ganz Deutschland verteilt.

Flucht wegen der Regierung

„Wir sind wegen der Regierung geflohen“, berichtet Venus Kohistani. Die 22-Jährige studiert in Weingarten BWL und fühlt sich gut in Deutschland angekommen. „Für uns sind die Selbstbestimmung und besonders die Frauenrechte wichtig. Das ging in Afghanistan wegen den Taliban nicht“, erzählt sie.

In seiner Rede betont Landrat Luca Prayon die Bedeutung des Grundgesetzes und ermuntert die Anwesenden, sich ehrenamtlich zu engagieren. | Bild: Katharina Kitt

Doch der Weg zum deutschen Pass war nicht immer leicht, berichten die Schwestern. Besonders die Sprache sei schwer zu lernen gewesen, erinnert sich Narges Kohistani. Die 28-Jährige arbeitet als Näherin in Markdorf. Zudem habe der Prozess aufgrund der Pandemie länger gedauert, doch das habe nicht gestört. Sie und ihre Schwester waren über die Einladung zur Einbürgerungsfeier zunächst überrascht, haben sich aber sofort sehr gefreut.

Voraussetzungen für die Einbürgerung Laut Bundesministerium für Inneres und Heimat haben Menschen, die seit acht Jahren dauerhaft und rechtmäßig in Deutschland leben, unter bestimmten Voraussetzungen ein Anrecht auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Dazu zählen unter anderem ein unbefristetes oder auf Dauer angelegtes Aufenthaltsrecht, mündliche und schriftliche deutsche Sprachkenntnisse auf dem Niveau B1 sowie der Nachweis des Einbürgerungstests. Die Einbürgerung muss bei der zuständigen Einbürgerungsbehörde beantragt werden. Zudem wird eine Einbürgerungsgebühr von 255 Euro pro Person, 51 Euro pro Kind erhoben.

Aus Neu-Delhi an den See

Ebenfalls überraschend kam die Einladung für Gaurav Batra. Der 33-Jährige ist 2013 aus Neu-Dehli nach Deutschland gekommen. „Ich habe meinen IT-Master in Frankfurt gemacht, dann habe ich in Stuttgart gewohnt und jetzt bin ich in Friedrichshafen“, erzählt er.

Die deutsche Staatsbürgerschaft habe er seit Februar 2022. Ihm gefalle es hier sehr gut: „Man hat viel Freiheit. Und viel Multikulti.“ Seine Frau, Parut Hellan, die ihn zu dem Empfang begleitet hat, ist seit eineinhalb Jahren ebenfalls in Deutschland. Kennengelernt haben sich die beiden in Indien, dort haben sie auch geheiratet, wie sie erzählen.

Parut Hellan und Gaurav Batra sind der Einladung nach Salem gerne gefolgt (von links). Die beiden leben in Friedrichshafen. | Bild: Katharina Kitt

Die 32-Jährige ist Physiotherapeutin und hofft, auch bald die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Dafür lerne sie täglich mehrere Stunden Deutsch, wie sie erzählt. Mit einer Einladung zu der Willkommensfeier haben beide nicht gerechnet. „Es war eine große Überraschung“, erinnert sich Batra. „Ich wusste nicht, dass es so etwas gibt. Aber ich finde es super.“ Denn er fühle sich in Deutschland sehr angekommen, erzählt er und schmunzelt: „Wir haben jetzt eine Immobilie gekauft, also bleiben wir.“

Im Anschluss an seine Rede nimmt sich Landrat Prayon Zeit, um sich mit den Gästen zu unterhalten. | Bild: Katharina Kitt