Der Musikverein Weildorf hat gemeinsam mit seinem Förderverein seine 92. Hauptversammlung nachgeholt, die im März Corona-bedingt verschoben worden war. Um die Vorgaben der Corona-Verordnung zu erfüllen, fand die Versammlung nicht wie üblich im kleinen Vereinsraum, sondern im auf zwei Meter Abstand bestuhlten Dorfgemeinschaftshaus Weildorf statt, teilt der Verein mit.

Für neuen Dirigenten war nach zwei Proben vorerst Schluss

Eigentlich hätte sein Debütjahr als neu gewählter Dirigent des Musikvereins voll interessanter und spannender Auftritte sein sollen – der Terminkalender war so gut gefüllt, dass Anfragen bereits auf das kommende Jahr vertröstet werden mussten. Tatsächlich fanden dann gerade einmal zwei Proben statt, bevor die Corona-Pandemie jegliche Probenarbeit unmöglich machte. Das habe ihn schon getroffen, gesteht Axel Ziegler in seinem Bericht. Umso mehr freut sich der 18-jährige Dirigent darüber, dass der Verein nun immer mehr aus seinem Zwangs-Dornröschenschlaf erwacht. Initiiert durch Ex-Dirigent Martin Blaser hatten sich bereits vor einigen Wochen im roulierenden System je zwei Personen eines Registers getroffen, um im Freien zu spielen. Mit den zunehmenden Lockerungen konnten die Duette ausgeweitet werden und seit Ende Juni hat der Verein seine Probenarbeit wieder aufgenommen.

Einige Wechsel in den Vorständen

Da war es naheliegend, auch die Jahreshauptversammlung endlich nachzuholen, zumal sich im Vorstandsbereich personelle Änderungen anbahnten. So legte Nikolas Häusler nach 16 Jahren sein Amt des zweiten Kassiers nieder. Als sein Nachfolger wurde Christoph Leberer einstimmig gewählt. Leberer übernimmt gleichzeitig im Förderverein des Musikvereins Weildorf das Amt des zweiten Vorsitzenden. Nach vier Jahren als Beisitzerin übergab Luisa Lupberger ihr Amt an Armin Straßer.

Gassenfest und Schlossseefest bringen wenige Einnahmen

Kassier Daniel Keller musste von einem verlustreichen Jahr 2019 berichten. So rissen die Anschaffung neuer Uniformjacken sowie ein weniger gut besuchtes Gassenfest und ein verregnetes Schlossseefest ein Loch von über 14 500 Euro in die Vereinskasse. Da der Verein in den Vorjahren jedoch sehr gut gewirtschaftet habe, könne der Verlust gut abgefedert werden, so Keller.

Jugendarbeit entwickelt sich positiv

Erfreulich ist die positive Jugendarbeit des Vereins. Es befinden sich 18 Kinder und Jugendliche in Ausbildung. Dazu beigetragen hatte unter anderem ein Jugendvorspiel mit Instrumentenvorstellung im Mai 2019. Zusammen mit Jugenddirigentin Stefanie Boll ehrte Huber acht Jungmusikanten, die erfolgreich an den D-Lehrgängen teilgenommen hatten: Katharina Klotz, Viktoria Klotz, Samira Viellieber, Robin Heimgartner, Anna Blaser, Florian Blaser, Mona Ziegler, Ilka Ziegler (alle D1) sowie Axel Ziegler (D3).