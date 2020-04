Salem vor 6 Stunden

Unbekannter Täter zerkratzt in der Salemer Bahnhofstraße ein Fahrzeug

Ein aktuell noch unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, in der Bahnhofstraße in Salem ein Fahrzeug zerkratzt. Dies schreibt die Polizei in ihrem Bericht.