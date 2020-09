Salem vor 3 Stunden

Unbekannter schlägt Seitenscheibe von Cabrio ein – Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat am Montagmittag im Zeitraum zwischen 12.30 und 13 Uhr an einem in der Straße „Am Riedweg“ geparkten BMW Cabrio die linke hintere Seitenscheibe eingeschlagen, teilt die Polizei mit.