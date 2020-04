Salem-Tüfingen vor 4 Stunden

Unbekannter beschädigt nahe dem Königsweiher geparkten Audi

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagabend auf einem Parkplatz an der L200A gegenüber vom Königsweiher beim Rangieren einen dort ordnungsgemäß abgestellten Audi beschädigt. Dies teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.