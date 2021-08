Der Fahrer eines Toyotas erkannte den geöffneten Schacht in der Fahrbahn zu spät. Er konnte nicht mehr ausweichen. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro, wie die Polizei mitteilt.

Die Beamten in Überlingen ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und nehmen unter der Telefonnummer 0 75 51/80 40 sachdienliche Hinweise entgegen.