Salem – Wenn die Kinder der Hermann-Auer-Grundschule in Neufrach am kommenden Montag wieder in ihre Schule zurückkehren, werden sie eine weitgehend neue Umgebung vorfinden. Während der Sommerferien wurden die umfassenden Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen, durch die im Altbau auch die Voraussetzungen für die Einrichtung eines zweigruppigen Kindergartens geschaffen wurden, nach knapp eineinhalbjähriger Bauzeit abgeschlossen. „Wir konnten den Bauzeitenplan trotz Corona-Krise exakt einhalten“, freut sich Tobias Müller vom Uhldinger Planungsbüro mmp.

Nachdem es am kirchlichen Kindergarten St. Josef in Neufrach schon seit Jahren immer wieder zu Engpässen gekommen war, hatte sich die Gemeinde auf die Suche gemacht, wo in Neufrach zusätzliche Kindergartenplätze geschaffen werden könnten. An der Hermann-Auer-Grundschule wurde man fündig. Denn dort wurden aufgrund zurückgegangener Schülerzahlen Klassenräume im Altbau nicht mehr benötigt. Dort wurden im Obergeschoss nun die Räumlichkeiten für eine voll funktionsfähige Kindertagesstätte mit zwei Gruppen geschaffen. Dazu gehören Gruppenräume mit vorgelagerten Balkonen, Schlafräume, ein Wickelraum, Toilettenanlagen sowie ein Mensabereich, der gemeinsam mit der Grundschule genutzt werden, aber auch abgetrennt werden kann. Der Kindergarten erhielt mittels einer mit Kinderwagen befahrbaren Rampe einen von der Schule getrennten Zugang am Ostgiebel des Altbaus, so dass sich die Wege von Kindergartenkindern und Grundschülern nicht kreuzen. Auf der Ostseite wurden auch elf Parkplätze für das Kindergartenpersonal und die Kindergarteneltern angelegt.

Der Hauptbetrieb der Grundschule ist weiter auf den im Jahr 2000 errichteten Neubau konzentriert. Im Untergeschoss des Altbaus wurden aber einige Nebenräume geschaffen. Dort befinden sich jetzt eine mit einem Handwerksraum kombinierte Lehrküche, eine Schulbücherei, ein Raum für die Kernzeitenbetreuung, ein Zimmer für Elterngespräche sowie ein Büro für den Hausmeister. An der Westseite wurde der Altbau um einen zweistöckigen Anbau erweitert. Dort entstanden zwei Fachräume. Damit wurden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass an der Hermann-Auer-Grundschule auch ein Ganztagsschulbetrieb eingerichtet werden kann. Denn die landespolitische Zielsetzung sei es, so erklärt Bürgermeister Manfred Härle, bis zum Jahr 2025 alle Grundschulen auf Ganztagsschulbetrieb umzustellen. Diesem Umstand habe man bei der Planung der Baumaßnahmen vorausschauend Rechnung getragen. Für den Zugang zu den beiden Fachräumen wurde ebenfalls ein separater Eingang geschaffen. „Dadurch ist es möglich“, erläutert Architekt Müller, „dass die beiden Klassenräume beispielsweise auch für Kurse der Volkshochschule genutzt werden können.“ Im Zuge der Umbaumaßnahmen wurde der aus dem Jahr 1955 stammende Altbau auch von Grund auf energetisch saniert. „Es ist eines der letzten Bestandsgebäude der Gemeinde, bei denen noch energetische Ertüchtigung ausstand“, erklärt Bürgermeister Härle. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro.