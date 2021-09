von Miriam Altmann

Sie wirbt mit der Verarbeitung regional erzeugter landwirtschaftlicher Produkte und schreibt sich Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Tierwohl auf die Fahne: Die „Kleine Küche“ von Stefan Steinhauer soll „Futtern wie bei Muttern“ garantieren, wie es auf der Homepage des Betreibers heißt. Seit eineinhalb Jahren befindet sich der Imbiss am Ortseingang von Mimmenhausen, wo sich Schlossseeallee und Bodenseestraße kreuzen.

Ursprünglich war der Verkaufswagen als mobiles Angebot gedacht, doch konnte Steinhauer aufgrund der Corona-Pandemie damit keine Großveranstaltungen ansteuern. So blieb Steinhauer mit dem Wagen auf der Freifläche vor dem leerstehenden Verkaufsgebäude und hielt sich mit dem Verkauf von Speisen zum Mitnehmen über Wasser. Mittlerweile reichte der Betreiber der „Kleinen Küche“ bei der Gemeinde einen Bauantrag für das Provisorium aus vier Anhängern ein.

Probleme mit Veterinäramt und Abfallwirtschaftsamt

Grundsätzlich sei das Vorhaben genehmigungsfähig, wie Bauamtsleiter Marc Dürrhammer dem Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik mitteilte. Doch in den vergangenen Monaten sei es zu etlichen Problemen mit den Fachbehörden gekommen, wie dem Veterinäramt und dem Abfallwirtschaftsamt. Außerdem habe es Konflikte mit der Nachbarschaft gegeben, die über Lärm in den Abendstunden klagte. „Dies führte zum einen dazu, dass die Küche bereits mehrfach geschlossen wurde und nur unter Erfüllung verschiedener Auflagen wieder öffnen durfte. Zum anderen, dass aufgrund des Lärms bereits die Polizei gerufen wurde“, referierte Dürrhammer. Die Verwaltung sehe daher den Betrieb in dieser Form grundsätzlich kritisch.

Betreiber: „Wenn es Auflagen gegeben hat, habe ich die erfüllt“

Auf SÜDKURIER-Nachfrage betont Stefan Steinhauer, jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung und Herstellung von Lebensmitteln zu haben. Er sei gelernter Molkereifachmann und Käser und habe sich einer Hygieneschulung durch die Lebensmittelbehörde des zuständigen Landratsamts unterzogen, außerdem sei auf seine Initiative hin die Lebensmittelkontrolle des Landratsamts beratend tätig geworden. „Wenn es Auflagen gegeben hat, dann habe ich die erfüllt“, sagt Stefan Steinhauer. Zu den Beschwerden wegen Lärmbelästigung entgegnet er: „Es ist keine der proklamierten Ruhestörungen zur Anzeige gekommen.“

Uneinigkeit im Gemeinderatsausschuss

Ausschussmitglied Henriette Fiedler (FWV) sagte, der Unternehmer versuche sich seit eineinhalb Jahren zu etablieren – die Fachbehörden würden Meldung geben, wenn etwas nicht passe. Auf Nachfrage von Arnim Eglauer (SPD) bezüglich der Hygienevorgaben und der Zuständigkeit der Gemeinde antwortete Dürrhammer, dass dies in der Verantwortung der Fachbehörden liege: „Wenn wieder eröffnet werden darf, dann wird alles geprüft sein.“

Ortsvorsteher sieht in „Hüttenstand“ keinen Gewinn für den Ort

Adolf Eblen (CDU) berichtete, dass er in seiner Funktion als Ortsreferent von Mimmenhausen immer wieder von Bürgern auf Störungen durch Lärm angesprochen werde. Zudem betonte er, dass er nichts gegen einen Grillstand habe, sich jedoch mit dem „Hüttenstand“ nicht so anfreunden könne: „Als Interimslösung für ein paar Monate ist das okay, aber es ist keine Augenweide und kein Gewinn für Mimmenhausen und Salem.“ Er wünsche sich vielmehr, „dass wir lieber eine schöne Markthalle kriegen“.

Das Provisorium gefalle nicht jedem, locke aber viele Stammkunden an, sagt der Betreiber Stefan Steinhauer. Auch im Gemeinderatsausschuss für Umwelt und Technik herrscht keine Einigkeit über die „Kleine Küche“. | Bild: Miriam Altmann

Stillstand bei geplanter Markthalle

Klaus Hoher (FDP) erkundigte sich nach dem aktuellen Stand bezüglich der Markthalle, für die vor einigen Monaten eine Bauvoranfrage positiv beschieden worden war. Der Salemer Bauunternehmer Bernhard Straßer möchte das seit Jahren leerstehende Verkaufsgebäude hinter der „Kleinen Küche“ abreißen und an dieser Stelle eine Markthalle zu errichten. Bisher sei jedoch weder ein Baugesuch noch ein Bauantrag eingereicht worden, wie Bürgermeister Manfred Härle mitteilte.

„Kleine Küche“ in künftige Markthalle integrieren?

Manfred Härle schloss sich der Sichtweise Eblens an und unterstrich, dass sich der Imbiss nicht in die Umgebung einfüge. Er plädierte dafür, den Antrag zurückzuweisen. „Wenn wir für die Markthalle eintreten, dann gibt es keinen Platz für die mobile Küche“, ergänzte der Bürgermeister. Petra Herter (CDU) hatte sich die Frage der Vereinbarkeit bereits gestellt und schlug vor, dass die „Kleine Küche“ in Zukunft in die geplante Markthalle integriert werden könne. Damit würde sie bei Stefan Steinhauer offene Türen einrennen: „Ich bin natürlich d‘accord mit der Konzeption des Umbaus der bestehenden Halle mit einem regionalen Marktkonzept, als dessen Teil ich mich sehen könnte“, sagt er am Tag nach der Abstimmung.

Knappe Entscheidung für die „Kleine Küche“

Die Entscheidung im Ausschuss fiel mit vier Ja-Stimmen, drei Gegenstimmen und einer Enthaltung knapp aus. „Phänomenal!“, freut sich der Betreiber, der froh ist, dass es weitergehen kann. „Ich habe eineinhalb Jahre investiert, um hier vor Ort eine Zwischenlösung zu realisieren.“ Diese gefalle zwar nicht jedem, doch er habe eine gute Stammkundschaft, sagt Steinhauer. „Es ist rustikal – der eine mag‘s, der andere nicht.“