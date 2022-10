von Miriam Altmann

Licht aus, Heizung runter? Ganz so einfach will es sich die Salemer Gemeindeverwaltung nicht machen, wenn es um kurz- und mittelfristige Energiesparmaßnahmen geht. Auf Basis der Energieeinsparverordnungen des Bundes und der Maßnahmenliste der Landesenergieagentur (KEA-BW) erstelle das Hochbauamt gerade einen Handlungsleitfaden, berichtete Stefanie Göpfert in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Bürgermeister Manfred Härle wollte dazu die Ratsmitglieder einbinden, um ein Gespür für die einzuschlagende Richtung zu bekommen. „Da gibt es sicherlich Punkte, wo wir uns einig sind, dass wir das eins zu eins umsetzen“, sagte er. Ob aber beispielsweise auf die Weihnachtsbeleuchtung verzichtet werde, wolle die Verwaltung nicht allein entscheiden.

Handlungsleitfaden der Verwaltung Bereits umgesetzte Maßnahmen Beispielsweise wurde die Straßenbeleuchtung in Salem auf LED-Technik umgerüstet und nachts auf sechs Stunden reduziert, die Außenbeleuchtung des Rathauses ist komplett abgeschaltet. Bei den Heizungsanlagen sollen Einsparpotenziale genutzt werden, bei Reinigungsmitteln wird zum sparsameren Umgang angehalten und der Bauhof nutzt Elektrogeräte und -fahrzeuge. Nach Möglichkeit sollen auf kommunalen Dächern PV-Anlagen installiert werden, was in der kommenden Haushaltsplanung berücksichtigt wird. Zu prüfende Maßnahmen Die Brunnenlaufzeiten könnten verkürzt, die Straßenbeleuchtung weiter reduziert und die Schulen und Kindergärten in den Ferien nicht mehr beheizt werden. In kommunalen Sanitäreinrichtungen könnte das Warmwasser, in Dorfgemeinschaftshäusern die Kühlräume und auf Sportplätzen das Flutlicht abgestellt werden. Ebenso im Gespräch sind der Einbau von Perlatoren an Wasserhähnen und die Verringerung der Raumtemperatur in Dorfgemeinschaftshäusern und Verwaltungsgebäuden. Auch könnten Nutzerhinweise ausgehängt und Schulungen für Bewohner der Unterkünfte gegeben werden.

Gespaltene Meinungen zur Weihnachtsbeleuchtung

Mit diesem Gefühl lag der Bürgermeister richtig: Petra Herter (CDU) wollte lieber anderswo als beim Adventsschmuck Abstriche machen. „Man darf in der dunklen Jahreszeit die Psyche nicht vergessen“, begründete sie. Ulrich König (FDP) sah diese Einschränkung nicht nur als Sparmaßnahme, sondern auch als Unterstützung des Freiheitskampfs der Ukrainer: „Ich stehe dahinter, dass wir Solidarität zeigen und alles tun, was umsetzbar ist.“

Petra Herter (CDU): „Man darf in der dunklen Jahreszeit die Psyche nicht vergessen.“ | Bild: privat

Er schlug vor, die Weihnachtsbeleuchtung auf zwei bis drei Wochen oder auf jeden zweiten Tag zu beschränken. Stephanie Straßer (FWV) regte an, den Strom dafür wie bei Elektrozäunen per PV-Paneele und Batterie zu generieren. „Die sammeln wir Ende des Jahres ein und können sie auf irgendein Dach packen“, sagte sie.

Gemeinde spart ohne Beleuchtung bis zu 600 Euro

Härles Einwand bezüglich der Kosten und des Arbeitsaufwands griff Birgit Zauner (GoL) auf: „Mir fällt es schwer zu priorisieren, ich muss einen Effekt sehen“, wandte sie sich an die Verwaltung. Stefanie Göpfert überschlug, dass sich mit dem Verzicht auf Weihnachtsbeleuchtung 1.800 Kilowattstunden einsparen ließen, was sich auf etwa 400 bis 600 Euro belaufe.

Petra Karg (GoL): „Man sollte als Gemeinde zeigen, dass wir den Weg mitgehen.“ | Bild: privat

Petra Karg (GoL) ging es jedoch nicht nur um die Kosten: „Man sollte als Gemeinde zeigen, dass wir den Weg mitgehen und es nicht die anderen machen lassen.“ Henriette Fiedler stimmte zu: „Es geht auch um die Vorbildfunktion, wenn Mitbürger gezwungen sind, abends bei 17 Grad zuhause zu sitzen.“

Räte wollen Winterdienst trotz Energiekrise beibehalten

Auch der Vorschlag, den Winterdienst auf Nebenstraßen einzustellen, wurde kritisch aufgenommen. Ursula Hefler (CDU) sah es nicht als angebracht, die Menschen zum Kauf von Schneeketten zu animieren: „Ich möchte Solidarität nicht gegen Sicherheit ausspielen.“

Auch ihre Fraktionskollegin Luzia Koester sah den Winterdienst als unverzichtbar an: „Bei ein paar Sachen muss man vorsichtig abwägen.“ Als Beispiel führte sie das Flutlicht an, das beim Training, nicht aber während des Duschens brennen müsse. Adolf Eblen (CDU) wies auf offene Türen in Turnhallen und beheizte Treppenhäuser hin, Birgit Zauner auf Belegungspläne und nicht wahrgenommene Termine.

Verantwortung für Kinder und Vereine

Ursula Hefler fasste die Grundtendenz der Räte zusammen: „Einsparen, wo es möglich ist, die Emotionen der Bürger mitnehmen und ihnen signalisieren, dass wir auch Solidarität zeigen wollen.“ Henriette Fiedler hob dabei die Verantwortung für Kinder und Vereine hervor. „Dieses Gespür haben Sie selbst in der Verwaltung“, attestierte sie den Mitarbeitern. Ralf Gagliardi (GoL) schloss sich an: „Es geht um einen Schulterschluss und Sie haben Rückenwind, alles außer dem Winterdienst umzusetzen.“