Einen geliebten Menschen durch Suizid zu verlieren ist ein äußerst schmerzvolles Erlebnis. Wenn die Hinterbliebenen von der Selbsttötung erfahren oder den toten Menschen gar selbst auffinden, werden sie in ein Gefühlschaos gestürzt. Die Dagebliebenen kämpfen dann mit unterschiedlichsten Empfindungen von bodenloser Trauer und Verzweiflung über Sprachlosigkeit bis hin zu Sehnsucht und Scham angesichts des Schocks durch den Tod ihres Angehörigen.

Hildegard Scheulen kennt diese Gefühle und ebenso solche von Ohnmacht und Schuld. Sie hat selbst einen Verlust durch Selbsttötung in ihrem nahen Umfeld durchgemacht.

Trauergruppe trifft sich alle vier bis sechs Wochen

Diese Erfahrung sowie die aus langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit als Trauerbegleiterin brachte sie auf die Idee, zusammen mit Co-Koordinatorin Bärbel Meier-Wichmann von der Salemer Hospizgruppen eine spezielle Trauergruppe für Suizidtrauernde anzubieten. Konzipiert ist die offene Gruppe nach dem Selbsthilfeprinzip und soll im Rhythmus von vier bis sechs Wochen in der Franz-Ehret-Straße im Salemer Ortsteil Weildorf stattfinden. Sie ist angeschlossen an den bundesweit tätigen Selbsthilfeverein AGUS (Angehörige um Suizid). Die Moderation übernehmen Scheulen und Meier-Wichmann. Eine Teilnahme ist kostenlos.

Über teils widersprüchliche Emotionen sprechen

Scheulen weiß, dass die Menschen, die nach einem Selbstmord zurückbleiben, oft dringenden Redebedarf haben, egal, wie lange der Verlust zurückliegt. Der Austausch mit Menschen, die Ähnliches erlebt haben, könne dabei hilfreich sein. Auch, wenn von Familien- oder Freundesseite Hilfe kommt, fällt es nach Erfahrung Scheulens leichter, mit Fremden auch über die teils aufkommenden, widersprüchlichen Emotionen zu reden. Es sei wichtig zu spüren, nicht allein zu sein mit der besonderen Verlustsituation.

Das sagt die Statistik Im Jahr 2020 starben nach Angaben des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg insgesamt 1209 Menschen durch Suizid. Im Bodenseekreis verstarben im vorletzten Jahr 22 Menschen durch selbst herbeigeführten Tod. Insgesamt waren es in 2020 in Deutschland 9206 Selbsttötungen, wie das Statistische Bundesamt angibt.

Selbsttötung oft noch mit Tabu belegt

Leider ist ihrer Einschätzung nach der Bereich Tod und Sterben und insbesondere die Selbsttötung oft noch mit einem Tabu belegt. Nicht umsonst werde häufig noch der historisch geprägte Begriff Selbstmord benutzt aus der Zeit, als Selbsttötung noch ein Verbrechen war und als Todsünde galt. Die Trauerperson gerate zunehmend in soziale Isolation. Zusätzlich zu ihren eigenen Schuldgedanken müsse sie sich mit Vorurteilen aus der Außenwelt auseinandersetzen. Die Mitmenschen wechselten lieber die Straßenseite und gingen den Trauernden aus dem Weg, aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Dabei ist es laut Meier-Wichmann gar nicht notwendig, ein langes Kondolenzgespräch zu führen. „Es reicht, auszudrücken, dass es einem leid tut und dem Trauernden zu zeigen, dass ich ihn wahrnehme in seinem Schmerz.“

Es wird nichts von den Betroffenen verlangt

Gleichwohl hat die ausgebildete Notfallseelsorgerin Verständnis für die Hilflosigkeit der Umgebung. Die trauernde Freundin, die sonst immer gerne ins Kino ging, lehne plötzlich jeden Aufmunterungsversuch ab. Wer wolle schon mit seinen Hilfsangeboten mehrfach ins Leere laufen, erläutert Meier-Wichmann. In einer Selbsthilfegruppe mit lauter fremden Menschen ähnlicher Erfahrung werde nichts von den trauernden Menschen verlangt. Keiner benutze Plattitüden „wie Kopf hoch“ oder „Die Zeit heilt alle Wunden“. Die Betroffenen könnten verstehen, warum sich eine Ehefrau auch fünf Jahre nach dem Suizid ihres Mannes rund um seinen Todestag wie gelähmt fühlt und keinen klaren Gedanken fassen kann.

„Für viele Betroffene ist eine Selbsthilfegruppe ein Ort, an dem sie sich gut aufgehoben und verstanden fühlen“, sind die beiden Moderatorinnen überzeugt. Beide Frauen freuen sich, endlich ein Angebot für die betroffenen Überlebenden anbieten zu können. Bislang ist das Trauer-Angebot der Hospizgruppe das einzige im Bodenseekreis, wie Lars Gäbler, Pressesprecher im Landratsamt erklärt. Ähnliche Gruppierungen von AGUS für trauernde Hinterbliebene nach Selbsttötung gibt es in Konstanz, Ravensburg und Biberach.

Anmeldung per Telefon oder E-Mail möglich

Dass sie in Salem an den Start gehen können, ist laut Scheulen und Meier-Wichmann nur durch die Hospizgruppe möglich. Der Verein trägt die anfallenden Kosten und stellt die Räume zur Verfügung. Wer sich für die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe interessiert, kann sich anmelden bei Hildegard Scheulen unter der Telefonnummer 0 170/9 83 86 81oder bei Bärbel Meier-Wichmann unter 0 151/58 84 14 22. Eine Anmeldung per E-Mail ist ebenfalls möglich unter salem@agus-selbsthilfe.de.