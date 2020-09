Viele Kinder hatten sich Gedanken gemacht, wie der SÜDKURIER-Storch vom Affenberg, der einen Sender trägt und damit bei seinem Weg in den Süden verfolgt werden kann, heißen soll. Durchgesetzt hatte sich der Name Sausewind. Doch der junge Storch war eines späten Abends auf einem Feld in der Nähe des Affenbergs einem Fuchs zum Opfer gefallen.

Name Sausewind wird zweites Mal genutzt

Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts in Radolfzell fanden nur noch den Sender vor. Doch der Name gefiel ihnen so gut, dass sie ihn ein zweites Mal nutzten. „Da der Name so toll ist, haben wir umgehend entschieden, den Namen einem anderen besenderten Affenberg-Storch zu geben“, erklärte Andrea Flack Anfang August. „Das ist natürlich nicht ganz dasselbe, aber vielleicht ein kleiner Ersatz“, sagte die Gruppenleiterin der Abteilung für Tierwanderungen am Max-Planck-Institut.

Überlingen Traurige Gewissheit: SÜDKURIER-Storch Sausewind wurde von einem Fuchs getötet Das könnte Sie auch interessieren

So gibt es also einen Sausewind2 und der macht sich richtig gut. Seit dem 19. August kann sein Weg über die kostenlose App Animal Tracker genau mitverfolgt werden. Vom Bodensee ging es durch die Schweiz nach Frankreich. An der Westküste flog der Jungstorch weiter in Richtung Süden, an Montpellier vorbei bis nach Spanien. Den Großraum um Barcelona herum überflog er zwischen dem 27. und 29. August.

Dort drehte er einige Runden, ehe er weiterflog, unter anderem in einem großzügigen Bogen um Madrid herum. Am 2. September übermittelte sein Sender Signale aus der Nähe der Gemeinde Aldea del Rey. Angezeigt wird, dass er sich in der Nähe eines Flusslaufs aufhält.

Weitere Weißstörche in Nachbarschaft

Der Fluss heißt Rio Jabalón. Dazu gehört auch die Flussebene Vega del Jabalón. Im Internet finden sich Bilder der Region, die eine weitläufige Landschaft und historische Gebäude erahnen lassen. Laut Routenplaner würde man vom Affenberg 18,5 Stunden bis nach Aldea del Rey benötigen. Sausewind2 hat ohne große Umwege zwei Wochen benötigt. Schon am Bodensee war er immer wieder Ausflüge unternommen, zum Beispiel nach Zoznegg und Herdwangen. Weitere Weißstörche befinden sich in seiner direkten Nachbarschaft. Man darf gespannt sein, wo es als nächstes hingeht.