Dass die Jungstörche vor den älteren Tieren in Richtung Süden zu ihrem ersten langen Flug in Richtung Winterquartier aufbrechen, ist nichts Außergewöhnliches. Dass sie allerdings bereits Anfang August ihren Geburtsort verlassen, das gab es bislang höchst selten. So auch am Affenberg. „Wir hatten gerade unsere Pressemeldung mit dem Beginn des Zuges in den Süden veröffentlicht, da waren die Jungtiere schon weg“, berichtet Affenberg-Direktor Roland Hilgartner. „Mit dabei war natürlich auch SÜDKURIER-StorchDrachi.“

Drachi Der SÜDKURIER-Storch mit der Ringnummer ABU18 ist im Horst auf dem Kassenhäuschen auf dem Affenberg Salem geschlüpft. Mitte Juni erhielt er seinen Ring und einen Sender auf dem Rücken, damit seine Position jederzeit verfolgt werden kann. Die Kindergarten-Kinder des Kinderhauses Altheim haben dem Jungstorch den Namen Drachi gegeben. Per App auf Drachis Spuren Mit der kostenlosen App Animal Tracker können die Routen von besenderten Wildtieren fast in Echtzeit verfolgt werden. Die Sender der Störche vom Affenberg senden jeden Tag ihre Position, die in der App angezeigt wird. Diese wurde unter anderem vom Max-Planck-Institut mitentwickelt. Sie greift auf die Online-Datenbank Movebank zu und zeigt die Daten auf einer Weltkarte. Hier können Weißstörche, aber auch die Überlinger Waldrappe, Rotluchse und viele andere Tiere verfolgt werden. Die App steht zum kostenlosen Download im App-Store oder im Google Play Store bereit. Wer Drachi verfolgen möchte, kann seinen Namen in die Suchmaske eingeben und wird direkt auf seinen letzten bekannten Standort gelenkt.

Der SÜDKURIER-Storch Drachi, als er noch in seinem Horst auf dem Kassenhäuschen auf dem Affenberg war. An seinem Rücken ist sogar die Antenne des Senders zu erkennen. Bild: Reiner Jäckle | Bild: Jäckle, Reiner

Früher Start bleibt auch für Fachleute ein Rätsel

Grund für den frühen Start könnte die lange anhaltenden Hochdruckphase gewesen sein, vermutet Hilgartner. Wenn das Wetter so gut ist und die Störche gute Thermik haben, dann nutzen sie die Möglichkeit und starten das erste große Abenteuer des Lebens in Richtung Süden. Eine eindeutige Begründung hat aber auch Andrea Flack vom Max-Planck-Institut aus Radolfzell, die das Besenderungsprojekt leitet, nicht.

„Selbst die Jungstörche sind wahre Segelexperten“, erklärt indes Roland Hilgartner. „Wenn das Wetter und der Wind passen, können sie tatsächlich bis zu 20 Kilometer zurücklegen, ohne einmal einen Flügelschlag zu machen.“

Erste große Etappe führt über 350 Kilometer

Ob Drachi solche Kunststücke geschafft hat, kann man durch seinen Sender, den er auf dem Rücken trägt, nicht sagen. Aber es steht fest, dass er schon am 3. August den Affenberg verlassen hat. Zunächst ging es in den Hegau und dann nach Hilzingen. Sein erstes großes Teilstück legte er am 10. August hin. Da ging es 350 Kilometer von Hilzingen direkt bis Bourg-en-Bresse, die kleine Stadt liegt etwa 60 Kilometer nordöstlich von Lyon. Zwei Tage später war Drachi bereits in Nimes an der Côte D‘Azur.

Von Südfrankreich gleich weiter nach Spanien

Drachi verlor in Nimes aber keine Zeit und segelte umgehend weiter. Am 15. August überquerte er die spanische Grenze, passierte Lleida in Nordspanien und entdeckte für sich die herrliche Landschaft direkt am Rio Ebro, der sich von Zaragoza bis ins Mittelmeer schlängelt. Am 21. August kam er dort an und fühlte sich dort zwischen Quinto und Pina de Ebro ganz offensichtlich sehr wohl.

Sieben Tage verbrachte der SÜDKURIER-Storch in dieser Gegend. Doch dann entschied er sich, weiterzuziehen. Drachi flog landeinwärts und nahm Kurs auf die Hauptstadt Madrid. Hier kam er am 27. August gegen 21.25 Uhr an. Doch auch die Kapitale ließ er rechts liegen und überflog am 28. August um 14.30 Uhr das 65 Kilometer südwestlich von Madrid gelegene Toledo.

Der SÜDKURIER-Storch Drachi als „Baby“ kurz nachdem er im Juni seinen Sender bekommen hat, durch den man ihn über die Animal App verfolgen kann. Bild: Reiner Jäckle | Bild: Jäckle, Reiner

Zweimal überflog Drachi die Festung Alcázar

Die berühmte historische Stadt mit der Festung Alcázar gefiel ihm offensichtlich so gut, dass er nach einem Abstecher in die westlich von Toledo gelegenen Flusslandschaf des Tejo, der hier Mäander bildet, am Abend des 28. August gegen 18.30 Uhr nochmals Toledo passierte und dann knapp 100 Kilometer nach Süden weiterflog, um an zwei kleinen Seen Rast zu machen. Von dort aus flog er am Dienstagmorgen (30. August) weiter. Am Nachmittag sendete er dann aus der Gegend von Ciudad Real, die Stadt liegt etwa 120 Kilometer südlich von Toledo.

Aktuell ist er auf dem Weg nach Granada

Von dort aus machte sich Drachi aber schon bald wieder auf in Richtung Mittelmeerküste. Am Nachmittag des 1. September war er dann bereits südlich der 60.000-Einwohner-Stadt Linares, nun sind es nur noch etwa 150 Kilometer bis Granada und 200 Kilometer bis zur Küste.

Es wird spannend zu beobachten sein, wohin es den Jungstorch vom Affenberg weiter zieht. Normalerweise erreichen seine Altersgenossen in der Regel Südspanien oder sogar Afrika. Mittlerweile ist es aber auch in Zentralspanien warm genug und es gibt vor allem auch dort genügend zum Fressen auf einer der zahlreichen Mülldeponien. Drachi jedenfalls hat mit seinen gut vier Monaten bereits weit mehr als 2000 Kilometer Flugstrecke absolviert und war bereits in vier Ländern.