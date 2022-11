Die Gemeinde Salem führt eine Zweitwohnungssteuer ein. Dafür hatten sich der Gemeinderat sowie der Ausschuss für Verwaltung und Kultur schon in früheren Sitzungen grundsätzlich ausgesprochen. Jetzt stimmte der Gemeinderat den Details zu. Julia Kneisel, Amtsleiterin Zentrale Dienste, erklärte: „Bei der Gestaltung der Satzung hat sich die Verwaltung an der Satzung der Stadt Friedrichshafen orientiert, da das die aktuellste ist.“ Neben der Besteuerung von Zweitwohnungen würden auch in Friedrichshafen, wie in zahlreichen anderen Kommunen im Bodenseekreis, Wohn- und Campingwagen zur Zweitwohnungssteuer herangezogen.

Kneisel erläuterte, Maßstab für die Steuer sei der jährliche Mietaufwand. Handelt es sich um Wohneigentum, vorübergehend oder unentgeltlich überlassene Wohnungen, ist der Mietspiegel Grundlage für die Berechnung der Zweitwohnungssteuer. Für Wohnungen fallen 20 Prozent des jährlichen Mietaufwands an, bei Wohnmobilen und Campingwagen zehn Prozent der Nettostellplatzmiete. Zum Vergleich: Überlingen, Meersburg und Friedrichshafen verlangen 28 Prozent. In Uhldingen-Mühlhofen liegt die Zweitwohnungssteuer bei 20 Prozent. Markdorf und Ravensburg haben sich auf zehn Prozent festgelegt.

600 Nebenwohnsitze in Salem

Die Amtsleiterin sprach von rund 600 Nebenwohnsitzen in Salem. 168 davon beziehen sich auf Unter-18-Jährige. Nebenwohnsitze aus beruflichen Gründen seien derzeit nicht ermittelbar, berichtete Julia Kneisel. Bislang wurde das einfach nicht erfragt. Rund 60 Haushalte in der Gemeinde zahlen die Jahreskurtaxe. Das sind die klassischen Ferienwohnungen, die von Auswärtigen genutzt werden, die in Salem gemeldet sind. Laut Satzung beträgt die Jahreskurtaxe 30 Euro pro Person.

Noch nicht verzeichnet sind „Ferienwohnungen, die vermietet werden, und Wohnungen, die leer stehen“, sagte Kneisel im Verlauf der Diskussion. Wer sich darauf beruft, dass eine Wohnung renoviert wird, muss Belege präsentieren können. Prinz Leopold von Baden (FWV) erkundigte sich danach, wie kompliziert die Ermittlung für den Bürger werde. Kneisel antwortete: „Der Bürger kriegt einen Fragebogen geschickt.“ Unter anderem mit Miet- und Arbeitsverträgen können Nachweise erbracht werden. „Für die Zukunft sind es dann laufende Überprüfungen“, kündigte die Amtsleiterin an.

Bürgermeister Manfred Härle erklärte, das Einpflegen ins System dauere seine Zeit. Aber: „Von unserer Seite aus würde ich sagen, das ist machbar.“ Der Schwerpunkt liegt im Amt für Zentrale Dienste. Auch einen Austausch mit den Ortsreferenten soll es geben, so Härle.

Debatte um Dauercamper

Zentrale Gründe für die Zweitwohnungssteuer: Zum einen sollen möglichst alle Einwohner einen Beitrag für die Kosten der Infrastruktur leisten, zum anderen soll Wohnraum auch dem Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen. Daher erklärte Birgit Zauner (GoL): „Es ist kein Ziel von uns, Zweitwohnungen in Campingmobilen nachzuweisen oder Wohnraum auf Campingplätzen zu schaffen.“ Auch sei ein Campingmobil keine Geldanlage. Nach Ausführung der Verwaltung werden Campingmobile mit einbezogen, „die ganzjährig, also auch außerhalb der üblichen Saison einer ganzjährigen Nutzung zur Verfügung stehen“.

Birgit Zauner, GoL | Bild: Archiv

Weiter heißt es: „Einen Campingplatz mit Ganzjahresstellplätzen gibt es aktuell in der Gemeinde Salem noch nicht. Allerdings lag, wie dem Gemeinderat bekannt ist, bereits ein entsprechender Antrag vor.“ Doch Birgit Zauner hätte Camping- und Wohnmobile gerne gestrichen. Ulrike Lenski, ebenfalls GoL, sprang ihr bei: Dauercamping sei für sie eine besondere Art des Urlaubmachens. „Die sind besonders ortstreu. Ich gehe nicht davon aus, dass die zwölf Monate bleiben, wie von Ihnen dargestellt.“

Manfred Härle, Bürgermeister | Bild: Gemeinde Salem

Bürgermeister Härle entgegnete: „Wir treten mit unserer Satzung an, wenn der Campingplatz dauerhaft übers Jahr dort ist. Wer ein ganzes Jahr den Wohnwagen nicht bewegt, den möchten wir gleich behandeln wie jeden anderen, der in seiner Zweitwohnung den Urlaub verbringt.“

Martin Möller (GoL) interessierte sich für die „Dunkelziffer“. Man finde Häuser und Wohnungen, „aber wie funktioniert das mit Campern?“ Der Bürgermeister erläuterte, dass der Campingplatzbetreiber dazu verpflichtet werden könne, die Dauercamper zu melden. Petra Herter (CDU) nahm an, dass es vielleicht fünf, höchstens zehn Dauercamper werden. „Alleinig aus dem Grund können wir es drin lassen. Im Moment ist die Rechtskräftigkeit für den Dauercampingplatz auch noch nicht gegeben“, kommentierte Herter.

Ursula Hefler, CDU | Bild: Archiv

Ihre Fraktionskollegin Ursula Hefler empfindet die Zweitwohnungssteuer generell als das richtige Zeichen: „Ich glaube, dass das eine Außenwirkung hat. Das zeigt: Ja, in Salem bemüht man sich um Wohnungen. Sozialer Wohnungsbau, preisgebundener Wohnungsbau, dass man für Wohnungen zahlt, die man dem Wohnungsmarkt entzieht.“ Der Einführung der Zweitwohnungssteuer zum 1. Januar 2024 stimmte das Gremium schließlich einstimmig zu. Beim Punkt mit den Dauercampern gab es allerdings zwei Enthaltungen. Birgit Zauner und Ulrike Leski, beide GoL, konnten dem nicht ihr Einvernehmen erteilen.