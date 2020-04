Bis zum Ostermontag ist in der Neufracher Kirche ein Osterweg entstanden. „Er will alle, die in die Kirche kommen, auf ihrem Weg gedanklich begleiten. Meditationstexte zum Mitnehmen liegen für jede Station aus“, heißt es auf der Internetseite der Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg. Speziell für Karfreitag war eine Klagemauer realisiert worden.

Dieses Bild zeigt den kompletten Osterweg in der Kirche in Neufrach. Es gibt unter anderem eine Klagemauer. | Bild: Seelsorgeeinheit Salem-Heiligenberg

Auch jetzt nach Ostern können noch persönliche Anliegen auf Zettel aufgeschrieben und in die Klagemauer gesteckt werden. Wie die Seelsorgeeinheit mitteilt, ist aber ein eigener Stift mitzubringen. Der Osterweg wird bis Pfingsten liegen bleiben. „Wir laden ein, ihn zu besuchen und zu meditieren. Natürlich gilt: Abstand halten“, heißt es weiter.

Die Einladung richtet sich nicht nur an die Neufracher Bürger, sondern ebenso an Menschen außerhalb des Ortes. Wer nicht in die Kirche gehen kann, findet den Osterweg im Internet unter www.kath-salem.de. Geboten werden Gebete, Inspirationen für diese Zeit und Fragen zum Nachdenken.