Das gibt es alles am Salemer Schlosssee

Der Naturerlebnispark Schlosssee Salem bietet den Zugang zum See, Liegeflächen und Sportmöglichkeiten. Besonders auffällig ist das Piratenschiff, von dem man ins Wasser springen kann. Außerdem gibt es einen Rundweg, auf dem an verschiedenen Stationen Fauna und Flora erklärt werden, wie die Gemeindeverwaltung auf ihrer Internetseite schreibt. Zudem führen Stege in den Schlosssee rein. Alle Einrichtungen am Freibad des Schlosssees sind für die Besucher kostenlos nutzbar. Geöffnet ist ab 9 Uhr. Hunde dürfen nicht mit in den Freibadbereich, aber können angeleint auf dem Rundweg mitgeführt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.salem-baden.de