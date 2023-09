Nach einem Vorfall, der sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in Mimmenhausen ereignet haben soll, ermittelt der Polizeiposten Salem und bittet um Hinweise.

Eine 25 Jahre alte Frau gibt an, beim Einräumen ihrer Einkäufe in ihr Auto von einem unbekannten Spendensammler bedrängt worden zu sein. Nachdem sie einer Geldspende eingewilligt hatte, soll der junge Mann sie umarmt und dabei unsittlich am Po berührt haben. Nachdem der Tatverdächtige ihr weitere unangebrachte „Luftküsse“ zuwarf, trennten sich die Wege und die 25-Jährige erstattete Anzeige bei der Polizei wegen Belästigung.

Meersburg 22-Jähriger spuckt Polizei und Rettungskräften Erbrochenes ins Gesicht Das könnte Sie auch interessieren

Die Täterbeschreibung

Der Mann wird als 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß beschrieben. Er hatte eine schmächtige Statur, dunkle kurze Haare und einen südländischen Hautton. Bekleidet war er mit einer hellen Jeansjacke. Bei sich trug er nach Angaben der Polizei einen Zettel, den er Passanten offenbar wortlos vorhielt. Angetroffen werden konnte der Mann nach der Tat nicht mehr. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07553 82690 an die Ermittler zu wenden.