„Wir legen unseren Fokus darauf, was unsere Region besonders macht“, sagt Sonja Allies. Sie ist die neue Leiterin von Bodensee-Linzgau Tourismus (BLT) mit Sitz in Salem. Zu den Besonderheiten zählen für Sonja Allies der große Naturschatz mit vielen Ausflugs-und Wandermöglichkeiten sowie die Landwirtschaft und das Vermarkten von regional Produziertem.

Wichtige Regionalität: Ein Flyer mit Verkaufsautomaten und Hofläden.

Die größten Hofläden und 24-Stunden-Verkaufsautomaten aus der Region sollen daher auch in einem Flyer zusammengestellt werden, erläutert Allies. Das passe gut zu dem Großthema „Nachhaltigkeit“, das der Dachverband Deutsche Bodensee Tourismus (DBT) sich auf die Fahnen geschrieben habe, so Allies. Es gehe darum, Urlaub künftig nachhaltiger zu gestalten und die Umwelt stärker zu schützen.

Zur Person Im Juli 2020 trat Sonja Allies ihre neue Stelle als Geschäftsführerin von Bodensee-Linzgau Tourismus an. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in dem Salemer Ortsteil Beuren. Als ihr britischstämmiger Vater beruflich aus der Schweiz nach Markdorf gewechselt hatte, kam sie als Dreijährige nach Deutschland. Nach dem Abitur wollte sie zunächst etwas Praktisches tun und absolvierte eine Ausbildung zur Industriekauffrau beim Columbus-Verlag, der Krauchenwieser Globusmanufaktur. Im Anschluss studierte sie in München an der Ludwig-Maximilians-Universität zunächst Kommunikationswissenschaften und Soziologie (Bachelor) und hängte noch einen Master in Sportmanagement und Kommunikation an. Ein Jahr ihres Masterstudiums verbrachte die heute 33-Jährige in der australischen Stadt Melbourne. Derzeit lebt sie mit ihrem Partner in Überlingen am Bodensee. In ihrer Freizeit liebt Allies es, viel in der Natur unterwegs zu sein. Außerdem wandert sie und geht Ski fahren.

Das Team von Bodensee-Linzgau-Tourismus möchte für Gäste und Einheimische Ansprechpartner sein (von links): Sonja Allies, Veronika Schiele und Susan Wacker. | Bild: Waltraud Allies

Welch hohen Stellenwert das Draußen-Sein in der Natur seit Beginn der Corona-Pandemie für die Menschen hat, erleben die Tourismuschefin und ihre Mitarbeiterinnen Veronika Schiele und Susan Wacker an der großen Nachfrage nach neuen Wander-und Fahrradrouten. Dem werde mit einer ständig aktualisierten Homepage plus Tourenangebot Rechnung getragen.

Der Bereich Urlaub mit Hund wird stärker nachgefragt

Immer wichtiger werde das Thema Barrierefreiheit im Freizeitbereich, beschreibt die Touristikerin. Deshalb will Allies Ausflugsziele, Unterkünfte, Gastronomiebetriebe und Parkplätze auf der BLT-Homepage bündeln, um Menschen mit einer Behinderung einen angenehmen Urlaub in Salem und Umgebung zu ermöglichen. Ebenfalls verstärkt nachgefragt sei der Bereich Urlaub mit Hund. All diese neuen Strömungen möchte sie zukünftig mehr digital darstellen.

Trotz Pandemie fällt ihr Rückblick auf das erste Jahr positiv aus

Der Rückblick auf ihr erstes Jahr fällt trotz Pandemie weitgehend positiv aus. Ungeachtet ständig wechselnder Corona-Auflagen habe viel bewegt werden können. „Wir hatten unfassbar viele Unterkunftsnachfragen“, sagt Allies. Ferner seien bei einem Bauernmarkt auf der Landesgartenschau die Erzeugnisse von „Salemertal genießen“ präsentiert worden.

Seit September gebe es in der BLT-Geschäftsstelle im Salemer Rathaus ein „Linzgau-Lädele“ mit „schönen und hochwertigen“ Produkten aus der Umgebung – von recyclten Garnkörbchen über Handtücher aus Biobaumwolle bis Honig. Allies nennt die Produkte „Souvenirs mit Sinn“, die sich auch als Geschenke eigneten.

Gern möchte Allies die Bürger Salems in der Tourist-Info begrüßen. „Ich möchte auch Ansprechpartner für Einheimische sein“, unterstreicht die 33-Jährige. „Die Salemer können ebenso von dem regional-nachhaltig ausgerichteten Angebot profitieren.“