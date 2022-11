Die Gemeinde Salem hat einen Entwurf des Ergebnishaushalts 2023 vorgestellt. Er beinhaltet die geplanten Aufwendungen und Erträge und ähnelt damit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Grundlage sind Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Sie basieren auf Steuerschätzungen.

Julia Kneisel, Amtsleiterin Zentrale Dienste, führte im Gemeinderat durch das Zahlenwerk. Vorgesehen sind Erträge in Höhe von rund 33,4 Millionen Euro und Aufwendungen in Höhe von etwa 35 Millionen Euro, womit sich ein Minus von gerundet 1,57 Millionen Euro ergibt. Kneisel erklärte, der Ausgleich sei somit 2023 nicht möglich. Trotz des Defizits können dem Finanzhaushalt, der Aussagekraft bezüglich der Liquidität einer Gemeinde hat, rund 1,4 Millionen Euro zugeführt werden. Das liegt an einer Abschreibung in der Größenordnung von rund 3 Millionen Euro. Sie wird mit dem Minus im Ergebnishaushalt verrechnet.

Steuereinnahmen, aber auch Personalkosten steigen

Der Einkommensteueranteil liegt 2023 bei 8,4 Millionen Euro. 2022 waren es 7,3 Millionen Euro, 2021 knapp 7 Millionen Euro. Die Gewerbesteuereinnahmen steigen voraussichtlich wieder: Eingeplant sind 5 Millionen Euro. Der Planansatz 2022 lag bei knapp 4,3 Millionen Euro. Das vorläufige Ergebnis für 2021 steht bei 7,3 Millionen Euro. Dem stehen erneut steigende Personalkosten gegenüber: 7,9 Millionen Euro im Jahr 2021, 8,4 Millionen Euro im Jahr 2022 und 9,2 Millionen Euro im Jahr 2023. Es handelt sich dabei stets um gerundete Werte.

Die Erhöhung hängt mit einer Tarifsteigerung von 2 Prozent zu Anfang Januar und dem neuen Kindergarten in Stefansfeld zusammen. Dort fallen 17 zusätzliche Stellen ins Gewicht. Der genaue Stellenplan wird der finalen Fassung des Haushaltsplans beigefügt, wie Julia Kneisel auf Nachfrage von Arnim Eglauer (SPD) erläuterte. Als relativ hoch bezeichnete sie die Kreisumlage. Diese zahlt Salem dem Bodenseekreis. Angesetzt sind 5,8 Millionen Euro. Mit dem Geld der Kommunen finanziert der Landkreis von ihm erbrachte öffentliche Leistungen.

Investitionen will die Gemeinde in Höhe von 12,9 Millionen Euro umsetzen. Da schlagen Anschaffungen wie eine Gelbe-Sack-Ausgabemaschine für 2000 Euro zu Buche – „wir dürfen alle gespannt sein“, scherzte die Amtsleiterin – aber auch Investitionskosten von 100.000 Euro für die Sanierung von Brücken oder 200.000 Euro für Arbeiten im Gewerbegebiet Ost, das erstmals in der Planung auftaucht. Für die Kindergärten und Schulen seien die üblichen Ansätze eingeplant, sagte Julia Kneisel. Meist geht es dabei um EDV und digitale Ausstattung. „Es sind alles Anschaffungen unter 800 Euro“, so Kneisel. Knapp 1,4 Millionen Euro sind für den Unterhalt von Gebäuden in Gemeindehand bestimmt. Hier fällt beispielsweise die Erneuerung der Glasfassade am Bildungszentrum mit rein.

Klaus Bäuerle (GoL) erfragte nähere Informationen zum Posten von 2 Millionen Euro für Landkauf. Bürgermeister Härle antwortete: „Wir müssen beweglich sein. Das ein oder andere Grundstück kommt auf den Markt. Wo entwickeln wir uns hin? Wo kommt das nächste Neubaugebiet?“ Was Grundstücken für Gewerbe anbelangt, ist man nach Angaben des Bürgermeisters hingegen „ausgestattet“.

Förderung für Breitbandausbau nun auch verplanen Die Gemeinde Salem erhält vom Land knapp 3,9 Millionen Euro an Fördergeldern für den Breitbandausbau. Arnim Eglauer (SPD) sagte: „Respekt. Zur richtigen Zeit wurde das Richtige beantragt. Jetzt geht es darum, das auch aufzubrauchen.“ Bürgermeister Manfred Härle erklärte: „Es gibt viele Kommunen, die gehen leer aus. Ich bin gespannt, ob der Bund seine 50-Prozent-Förderung aufrechterhält.“ Laut dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr stellt der Bund rund 12 Milliarden Euro für die Förderung von Glasfaseranbindungen zur Verfügung. Mit diesen Mitteln würden 50 bis 70 Prozent der Kosten des Gigabitausbaus finanziert. Die Bundesländer beteiligten sich ebenfalls an den Kosten. Zu den Einzelmaßnahmen in Salem konnte die Verwaltung noch keine Angaben machen.

Zum Stichtag 1. Januar geht die Gemeindeverwaltung von liquiden Mitteln in Höhe von circa 7 Millionen Euro aus. Zum Vergleich: Die Rücklage hatte Ende 2019 einen Stand von etwa 11,2 Millionen Euro. „Die Gemeinde ist seit 31. Dezember 2011 schuldenfrei. Nach derzeitigem Stand der Investitionsplanung wird im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme eingeplant“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Bürgermeister Manfred Härle sprach von einem Kredit in Höhe von 3 Millionen Euro. Der Rathauschef setzte allerdings ein Fragezeichen dahinter. Denn die Kredithöhe ist abhängig von den Investitionen und Steuereinnahmen.

Auch Amtsleiterin Julia Kneisel warnte in der Sitzung: „Die Zahlen sind mit äußerster Vorsicht zu genießen.“ In der Maisteuerschätzung sei von einem Aufwärtstrend ausgegangen worden. Das sehe zwischenzeitlich aber wieder anders aus. Die widrigen Umstände in der deutschen Wirtschaft, die wiederum mit der weltpolitischen Lage zusammenhängen, haben direkt Einfluss. So bleibt die Novembersteuerschätzung abzuwarten. Dennoch sagte Kneisel: „Ich denke, wir haben eine solide Planung trotz unsicherer Lage.“ Das Gremium nahm die Ausführungen zum Ergebnishaushalt zur Kenntnis.