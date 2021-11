Salem vor 18 Minuten

So steht es um die geplante Markthalle in Salem

In der künftigen Markthalle in Salem sollen die Produkte lokaler Erzeuger unter einem Dach angeboten werden. Zusätzlich ist ein gastronomisches und kulturelles Angebot vorgesehen. Sonja und Bernhard Straßer vom gleichnamigen Bauunternehmen geben Einblicke in ihre Planungen.