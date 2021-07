Salem vor 1 Stunde

So sollen weidende Rinder und ihre Fladen am Killenweiher Biotope schützen und für mehr biologische Vielfalt sorgen

Drei Partner haben sich zusammengeschlossen, um mit einem Beweidungsprojekt am Killenweiher bei Salem für biologische Vielfalt zu sorgen: der Markgräflich Badische Gutsbetrieb, das Hofgut Rimpertsweiler und die Heinz-Sielmann-Stiftung. Eine acht Hektar große Grünlandfläche wird jetzt von Jungrindern beweidet. Der Salemer Gutsbetrieb ist einer von fünf Betrieben in ganz Deutschland, der sich an diesem Modellprojekt beteiligt.