Etwa zwei Monate ist es her, als die ersten Flüchtlinge ins alten Rathaus nach Salem-Neufrach einzogen. Aktuell wohnen knapp 50 Menschen in dem großen Gebäude, in dem früher einmal die Gemeindeverwaltung untergebracht war. In den kommenden Wochen sollen noch etwa 20 bis 25 weitere Bewohner einziehen, heißt es vom Landratsamt Bodenseekreis.

Hintergrund Das alte Rathaus in Neufrach wurde dem Landkreis Bodenseekreis von der Gemeinde Salem für den Zweck einer Flüchtlingsunterkunft angeboten. „Sobald die Machbarkeit des Vorhabens geklärt war, haben Kreis und Gemeinde dazu kommuniziert“, erklärt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes. Unmittelbar vor dem Erstbezug habe das Landratsamt am 8. März einen Nachmittag der offenen Tür organisiert. „Hier waren Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Bereich Flüchtlingsunterbringung persönlich ansprechbar.“ Anwesend waren auch die Leitung des Amts für Migration und Integration sowie Personal der Heimleitung und Flüchtlingssozialarbeit und der Helferkreis. Laut Schwarz kamen etwa 80 Menschen, um sich zu informieren.

„Innerhalb der Unterkunft läuft der Betrieb ruhig und unauffällig“, beschreibt Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes. Ihm ist nur ein Vorfall aus der vergangenen Woche bekannt, bei dem die Polizei wegen eines „Beziehungskonflikts“ hinzugezogen wurde. Dieser sei jedoch „nicht dramatisch“ gewesen.

Robert Schwarz, Pressesprecher Landratsamt Bodenseekreis

Abgesehen davon gebe es Beschwerden wegen lärmender Kinder – jedoch zu normalen Tag- und Abendzeiten. „Im Hof wird oft Ball gespielt, was die direkte Nachbarschaft immer wieder stört“, erzählt Schwarz und ergänzt: „Wir haben in der Bewohnerversammlung darauf hingewiesen. Auch haben wir klar gemacht, dass man den Ball nicht einfach aus dem Garten des Nachbarn holt, wenn er dort hineinfliegt.“

Die Bewohner des alten Rathauses dagegen beschwerten sich ihrerseits darüber, dass ein bestimmter Anwohner die Kinder wiederholt harsch angegangen sei. „Es war auch davon die Rede davon, dass ein Kind von ihm geschüttelt wurde“, sagt Schwarz. Das Landratsamt versuche aktuell, die Situation zu klären und die Wogen auf beiden Seiten zu glätten. Pressesprecher Schwarz betont: „Aus unserer Sicht ist das kein massiver Konflikt, sondern noch die gegenseitige Gewöhnungsphase.“

Wo früher einmal die Verwaltung der Gemeinde Salem beheimatet war, ist jetzt eine Unterkunft für Geflüchtete. | Bild: Mona Lippisch

Sicherheitsdienst rund um die Uhr im Einsatz

Laut Landratsamt wird die Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Rathaus außerdem rund um die Uhr durch einen Sicherheitsdienst betreut. Im Zweifel können sich Bewohner aber auch Nachbarn im akuten Fall dort melden. Außerdem hängen die Kontaktdaten der Heimleitung und der Flüchtlingssozialarbeit mitsamt Sprechzeiten im Eingangsbereich des Gebäudes aus.